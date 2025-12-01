‘El Billetudo’ se quedó sin qué mostrar: le inmovilizaron su camioneta y además agredió a un agente de tránsito en Las Palmas

La lujosa camioneta dorada del influenciador bogotano conocido como ‘El Billetudo’ fue inmovilizada por los agentes de la Secretaría de Movilidad de Medellín, quienes lo interceptaron cuando descendía por la vía Las Palmas, con una de sus placas tapadas. Al revisarle la documentación se encontraron otras irregularidades que llevaron a que el vehículo fuera llevado a los patios. Los hechos se registraron en la noche de este domingo, a la altura del segundo mirador de este corredor departamental, cuando un grupo de cuatro guardas de tránsito se percataron de que este influenciador tenía la placa trasera de su vehículo tapada con un adhesivo que decía ‘El Billetudo’, algo prohibido en el Código Nacional de Tránsito.

Cuando le solicitaron la matrícula de su automotor, ‘El Billetudo’ se negó a mostrarla, según se conoció, porque si bien la puso dorada, no realizó los respectivos trámites de cambio de color exigidos por el Ministerio de Transporte, lo que se configura en una segunda infracción. El tapar la placa, el no hacer el cambio de color en la matrícula y no mostrar este documento son tres infracciones que dan inmovilización. Al conocer la noticia que la camioneta con la cual ha recibido reconocimientos en distintas ciudades del país, el influenciador comenzó a tener cruces verbales con uno de los agentes de la Secretaría de Movilidad de Medellín. Incluso le alcanzó a decir: “Qué agente va a ser usted, usted es un celador”. Entérese: ¿Qué se sabe del caso de ‘El Wally’, influencer asesinado en Floridablanca? Después de la discusión, el vehículo fue montado en una grúa y llevado a los parqueaderos de la entidad, donde el influenciador deberá realizar los trámites respectivos sobre el cambio de color antes de poderlo retirar y continuar sus recorridos para captar seguidores a través de la admiración que causa este automotor.

Por estas tres infracciones, ‘El Billetudo’ tendrá que sacar de sus “llenos” bolsillos 966.210 pesos, ya que todas son de tipo B y tienen un valor, cada una, de 322.070 pesos. A esto se suma el valor de la grúa que es de 282.744 pesos y el parqueadero tiene un valor de 38.310 pesos diarios. Le puede interesar: A cuchilladas mataron a la influencer La Traviesa RP en una vía de Antioquia: exnovio dice que fue un atraco

¿Quién es ‘El Billetudo’?

‘El Billetudo’ es un influenciador bogotano que se hizo viral por la adquisición de una Toyota Prado, que se vio rodar por primera vez a comienzos de este año por las calles de la capital del país, generando sorpresa entre quienes lo observaban por su particular color. En su panorámico tiene su nombre artístico escrito en letras doradas y con varios billetes de dólares, mostrando su opulencia económica. Incluso, tiene una motocicleta Yamaha R1, pintada también de dorado.