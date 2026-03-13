¿Un carro con “capúl”?: Indignación por conductor en Medellín que iba a ciegas por toda la Autopista

Las redes se convierten en el escenario donde se registran los sucesos más inverosímiles.

Recientemente se conoció el video publicado por la cuenta La Página de Medellín en el que se mostraba una flagrante y peligrosa infracción de tránsito.

Resulta que al conductor de una camioneta y a su acompañante no se les habría ocurrido mejor idea que circular por una de las autopistas de la ciudad, completamente cegados.

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En el video se observa cómo el automotor cruza el Soterrado del Río mientras que el conductor y el acompañante sacan las cabezas por la ventanilla, toda vez que el panorámico del automotor está tapado por lo que serían tubos de grandes dimensiones que incluso desbordarían el volco del automotor.

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La peculiar escena (que a muchos hizo recordar la famosa película de Jim Carrey Ace Ventura), no solo causó impresión, sino también indignación por el riesgo causado no solo a los ocupantes del automotor, sino también a los demás conductores.

Sin embargo, el asunto tuvo un segundo capítulo, pues en otra cuenta de redes sociales se observa lo que sería una imagen del vehículo siendo requerido por los agentes de tránsito de Medellín.