Supernova: Génesis deja sorpresas, nocauts y polémica en su debut global en Netflix

El evento Supernova: Génesis marcó un antes y un después en los formatos de entretenimiento en vivo, al convertirse en el primer gran show masivo transmitido desde México por Netflix. La cita, celebrada el domingo 26 de abril en la Arena Ciudad de México, combinó boxeo, música en vivo y comedia en una noche llena de resultados inesperados.
Resultados que sorprendieron a los fans
La cartelera dejó varias victorias destacadas en una velada que mantuvo al público atento de principio a fin:
Milica vs. Kim Shantal | Ganadora: Milica
Nando vs. El Abrahaham | Ganador: El Abrahaham
Willito vs. Lonche | Ganador: Willito
Mario Bautista vs. Aaron Mercury | Ganador: Aaron Mercury
Kim Shantal vs. Karely Ruiz | Ganadora: Karely Ruiz
Alana Flores vs. Flor Vigna | Ganadora: Flor Vigna