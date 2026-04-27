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Supernova: Génesis deja sorpresas, nocauts y polémica en su debut global en Netflix

El evento Supernova: Génesis debutó con una noche llena de sorpresas en la Arena Ciudad de México, combinando combates, música y espectáculo en vivo. Los resultados inesperados y los momentos virales marcaron una primera edición que no pasó desapercibida.

  • La velada de Supernova Génesis fue todo un éxito. FOTO @supernovaboxing
    La velada de Supernova Génesis fue todo un éxito. FOTO @supernovaboxing
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 1 hora
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El evento Supernova: Génesis marcó un antes y un después en los formatos de entretenimiento en vivo, al convertirse en el primer gran show masivo transmitido desde México por Netflix. La cita, celebrada el domingo 26 de abril en la Arena Ciudad de México, combinó boxeo, música en vivo y comedia en una noche llena de resultados inesperados.

Resultados que sorprendieron a los fans

La cartelera dejó varias victorias destacadas en una velada que mantuvo al público atento de principio a fin:

Milica vs. Kim Shantal | Ganadora: Milica

Nando vs. El Abrahaham | Ganador: El Abrahaham

Willito vs. Lonche | Ganador: Willito

Mario Bautista vs. Aaron Mercury | Ganador: Aaron Mercury

Kim Shantal vs. Karely Ruiz | Ganadora: Karely Ruiz

Alana Flores vs. Flor Vigna | Ganadora: Flor Vigna

Uno de los combates más esperados fue el de la influencer mexicana Alana Flores frente a la argentina Flor Vigna, donde Vigna se impuso por decisión unánime. La pelea generó gran expectativa, especialmente porque Alana venía de una victoria en la edición anterior del evento, Supernova: Orígenes, donde había vencido a Gala Montes.

Tras su derrota, Alana anunció su retiro del boxeo amateur, cerrando así un ciclo dentro de este formato de combates entre celebridades.

Entre cámaras, humor y polémicas virales

La conducción del evento estuvo a cargo de Bárbara de Regil, quien protagonizó uno de los momentos más virales de la noche al confundir al presentador John Lennon con Jimmy Lennon Jr., generando una ola de reacciones en redes sociales.

En la mesa de comentaristas estuvieron figuras del mundo digital y del entretenimiento como Juan Guarnizo, Juan Bertheau, “El Zar del Boxeo” Carlos Aguilar, Ricardo Pérez y Slobotzky del podcast “La Cotorrisa”, aportando análisis y humor a cada combate.

El evento no solo vivió del boxeo. La parte musical estuvo a cargo de artistas de alto nivel como Carín León, Ozuna y Óscar Maydon, quienes elevaron el ambiente de una velada que buscó fusionar deporte, entretenimiento y cultura pop en un mismo escenario.

Un formato que busca consolidarse

Supernova: Génesis dejó claro que el concepto de influencers y celebridades en el ring sigue creciendo como fenómeno global. Con resultados inesperados, momentos virales y una producción de gran escala, el evento se perfila como una apuesta ambiciosa de Netflix por expandir el entretenimiento en vivo desde Latinoamérica hacia el mundo.

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