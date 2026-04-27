Nuevo etiquetado para ultraprocesados desata choque entre el Minsalud y la industria de alimentos

El Ministerio de Salud prepara una actualización a la regulación del etiquetado nutricional y frontal en Colombia. La iniciativa cuenta con el respaldo de organizaciones de la sociedad civil que, desde hace años, advierten sobre los efectos del consumo de ultraprocesados en la salud. También tiene el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, aunque ya empieza a generar preocupación entre los gremios empresariales. La propuesta conserva el esquema de advertencias frontales vigente, pero introduce cambios sustanciales. El documento indica que se mantendrán los sellos octagonales para nutrientes críticos, a la vez que se añadirá una advertencia específica para ultraprocesados y se permitirán microsellos en empaques de tamaño reducido. Puede leer: Colombia, en el podio de los países con la inflación en alimentos más alta durante febrero De acuerdo con el proyecto, estos ajustes buscan subsanar vacíos identificados durante la implementación, como inconsistencias en la información nutricional, falta de precisión sobre productos reconstituidos, ambigüedades en la clasificación según nivel de procesamiento y retos en el manejo de presentaciones múltiples o surtidas. El sustento técnico del proyecto se apoya en la relevancia que tienen los hábitos alimentarios en la carga de enfermedad del país. Cita estimaciones globales para 2023, en las que los riesgos asociados a la dieta aparecen vinculados con patologías como cardiopatía isquémica, diabetes tipo II, enfermedad cerebrovascular, cáncer colorrectal y enfermedad renal crónica. Entérese: Colombia ya le está compitiendo a Haití en la vergonzosa lista de los países con mayor nivel de inseguridad alimentaria En ese mismo análisis, la obesidad se ubica como el principal factor de riesgo de morbimortalidad, con un incremento de 446,6 avisas (años de vida saludables perdidos anualmente) por cada 100.000 habitantes entre 2013 y 2023, superando incluso al tabaco y al alcohol.

El documento también recurre a cifras oficiales de mortalidad y nutrición que respaldan la necesidad de regulación. Según estadísticas vitales del Dane, citadas en el proyecto, para 2025 las enfermedades isquémicas del corazón siguen siendo la principal causa de muerte en Colombia, con una tasa de 92,7 por cada 100.000 habitantes. Por su parte, la Encuesta Nacional de Situación Nutricional evidenció altos niveles de consumo de productos procesados y un deterioro sostenido en los indicadores de exceso de peso: en población escolar, el sobrepeso y la obesidad aumentaron de 18,8% en 2010 a 24,4% en 2015; entre jóvenes y adultos, 37,7% presentaba sobrepeso y 18,7% obesidad, lo que equivale a un 56,4% de la población con exceso de peso. Vea aquí: Desayunar está hasta 24% más caro a raíz de la inflación: café y frutas, lo más costoso A partir de este contexto, el texto recoge lineamientos de organismos internacionales como la OMS, la OPS, la FAO y el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la salud, que coinciden en la necesidad de contar con un etiquetado frontal claro, visible y de fácil comprensión. La postura del Ministerio es que los consumidores deben poder reconocer rápidamente los productos con exceso de nutrientes críticos, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos en nutrición.

Industria de alimentos cuestiona nuevo proyecto de etiquetado en Colombia

La Cámara de la Industria de Alimentos de la Andi encendió las alarmas frente a este proyecto de resolución. Según el gremio, la iniciativa resulta “completamente inconveniente” por las cargas técnicas y económicas que impondría a un sector compuesto por 51.200 empresas, de las cuales el 98,5% son micro y medianas. “Impacta el sustento de miles de trabajadores que laboran diariamente para garantizar el abastecimiento de los colombianos”, indicó el gremio. Le puede interesar: El boom de los snacks en Colombia: consumo supera $15 billones y cambia hábitos

Falta de diálogo y dudas sobre el sustento científico

Uno de los principales cuestionamientos de la Andi es la ausencia de espacios de concertación. La Cámara asegura que el Ministerio no ha respondido a la solicitud de convocar mesas de trabajo para analizar el impacto de la medida. A esto se suma, según el gremio, la falta de evidencia científica robusta que respalde cambios regulatorios de esta magnitud. “Este nuevo reglamento técnico no está debidamente justificado”, afirmó Camilo Montes, director ejecutivo de la Cámara.

Cambios propuestos implicarían rediseño total de etiquetas

El análisis del sector advierte que la resolución obligaría a rediseñar la totalidad de las etiquetas de alimentos empacados en el país. Esto, según la Andi, implicaría trámites masivos ante entidades como el Invima, además de costos asociados a nuevos diseños, impresión y agotamiento de inventarios actuales. La Cámara también señala que el proyecto podría convertirse en un obstáculo técnico al comercio, al no cumplir —según su interpretación— con requisitos de organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio y la Comunidad Andina.

Puntos críticos del nuevo etiquetado nutricional

El proyecto incluye varios cambios que han sido calificados como sensibles por la industria: Introducción de una definición de “ultraprocesados” que, según la Andi, no existe en regulaciones internacionales. Obligación de incluir la advertencia “Ultraprocesado” cuando se utilicen ciertos aditivos. Creación de microsellos para empaques pequeños y prohibición del uso de códigos QR, pese a su referencia en estándares internacionales. Más noticias: Lo que faltaba: los alimentos son cada vez menos nutritivos por la pérdida de minerales, dicen expertos Modificación de reglas visuales en tablas nutricionales. Restricción ampliada de declaraciones en salud para productos con sellos de advertencia. Periodo de transición de apenas seis meses tras la publicación oficial. El gremio considera estas exigencias desproporcionadas, especialmente por el corto tiempo de implementación frente a la magnitud de los cambios requeridos. Otro de los puntos de crítica es la posible inestabilidad jurídica. La Andi advierte que el Gobierno busca modificar el esquema actual en menos de tres años desde su última actualización, sin haber realizado la evaluación ex post exigida por la normativa colombiana. Esto, aseguran, iría en contravía de las buenas prácticas regulatorias promovidas por la OCDE y lineamientos del Departamento Nacional de Planeación.

Llamado a participación del sector antes de mayo