Nuevo etiquetado para ultraprocesados desata choque entre el Minsalud y la industria de alimentos

El Ministerio de Salud prepara una actualización a la regulación del etiquetado nutricional y frontal en Colombia. La iniciativa cuenta con el respaldo de organizaciones de la sociedad civil que, desde hace años, advierten sobre los efectos del consumo de ultraprocesados en la salud. También tiene el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, aunque ya empieza a generar preocupación entre los gremios empresariales.
La propuesta conserva el esquema de advertencias frontales vigente, pero introduce cambios sustanciales. El documento indica que se mantendrán los sellos octagonales para nutrientes críticos, a la vez que se añadirá una advertencia específica para ultraprocesados y se permitirán microsellos en empaques de tamaño reducido.
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De acuerdo con el proyecto, estos ajustes buscan subsanar vacíos identificados durante la implementación, como inconsistencias en la información nutricional, falta de precisión sobre productos reconstituidos, ambigüedades en la clasificación según nivel de procesamiento y retos en el manejo de presentaciones múltiples o surtidas.
El sustento técnico del proyecto se apoya en la relevancia que tienen los hábitos alimentarios en la carga de enfermedad del país. Cita estimaciones globales para 2023, en las que los riesgos asociados a la dieta aparecen vinculados con patologías como cardiopatía isquémica, diabetes tipo II, enfermedad cerebrovascular, cáncer colorrectal y enfermedad renal crónica.
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En ese mismo análisis, la obesidad se ubica como el principal factor de riesgo de morbimortalidad, con un incremento de 446,6 avisas (años de vida saludables perdidos anualmente) por cada 100.000 habitantes entre 2013 y 2023, superando incluso al tabaco y al alcohol.