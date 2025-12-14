x

Uno de los estudios de tatuaje más grande y famoso de Medellín se incendió

Las autoridades están investigando las causas del accidente, que no dejó muertes ni heridos.

    El estudio de Sailors & Mermaid quedaba en Castropol, en El Poblado, comuna 14 de Medellín. FOTO: CORTESÍA MIGUEL MOLINA y redes sociales.
El Colombiano
14 de diciembre de 2025
bookmark

Sailors & Mermaids (Marineros y Sirenas), uno de los estudios de tatuaje más reconocidos y populares de Medellín se prendió en llamas cerca de la media noche de este sábado 13 de diciembre.

De acuerdo con el departamento de gestión del riesgo del distrito, el Dagrd, recibieron el reporte del incendio a la 11:30 p.m. y para reducirlo fueron necesarias tres tripulaciones y un total de 13 bomberos.

Puede leer: ¿Cuánto cuesta un tatuaje en Colombia? Así se mueve la millonaria industria global del arte corporal

El estudio se encontraba ubicado en una casa del barrio Castropol, en El Poblado, y era uno de los sitios más concurridos del sector, no solo porque todos los días llegaban locales y extranjeros a tatuarse, sino porque el lugar era toda una atracción por su decoración y estilo. El estudio funcionaba allí desde hace tres años.

Según el Dagrd el incendio también afectó una cafetería aledaña.

Hasta el mediodía de este domingo aseguraron que desconocían las causas del incendio que dejó millonarias pérdidas materiales, pero que, por fortuna, no dejó víctimas humanas.

En fotografías que se han difundido por redes sociales, se ve que las llamas consumieron buena parte del techo y las paredes de la casa, y que la mayoría del mobiliario quedó convertido en cenizas.

“Nada me va a detener. Muy duro vivir esto, pero me mantendrá más vivo. Este es el principio de lo que yo llamaría el verdadero renacer”, escribió en su cuenta de Instagram Félix Barrientos, el fundador del reconocido estudio.

El estudio de Sailors & Mermaid quedaba en Castropol, en El Poblado, comuna 14 de Medellín. FOTO: CORTESÍA MIGUEL MOLINA y redes sociales.

Barrientos fundó el estudio hace 22 años y el concepto de la marca está inspirado en Bahía Solano, un lugar que marcó su vida. En redes sociales ha contado que en su juventud se fue a vivir a Estados Unidos con el propósito de ser surfista profesional, pero por problemas con sus documentos terminó preso en ese país, y fue en prisión donde encontró su vocación por el tatuaje. Al volver al país, fundó su estudio, que se ha convertido en uno de los referentes de este arte en la ciudad y en el país.

Algunas marcas se han unido para apoyar a la empresa en este difícil momento. Por ejemplo, la marca de ropa Son of son donará el 4% de los utilidades de las ventas realizadas en su sitio web, de la colección Best Sellers, durante esta semana.

Siga leyendo: Medellín, en camino a convertirse en un referente mundial del tatuaje

Utilidad para la vida