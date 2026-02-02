¿Una poderosa maldición? El accidentado inicio del DIM en la Liga, marcado por infortunios

El inicio de Independiente Medellín en la Liga BetPlay-1 ha estado lejos de ser normal. Más allá de los resultados, el conjunto ‘poderoso’ ha debido enfrentar una seguidilla de situaciones atípicas que han condicionado su rendimiento en las primeras fechas del campeonato, al punto de que entre la hinchada ya se habla de una especie de “maldición” en este arranque de temporada.
Todo comenzó en el debut frente al Deportivo Pasto. En un partido parejo, el DIM terminó cayendo tras un penalti altamente discutido, una decisión arbitral que marcó el desarrollo del encuentro y dejó un sabor amargo en el equipo antioqueño, que sintió que el resultado estuvo influenciado por un fallo polémico.