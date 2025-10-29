Implicado en presunta trama corrupta en la alcaldía de Daniel Quintero ofrece colaborar a cambio de beneficios

La petición de un principio de oportunidad por parte de uno de los implicados en uno de los presuntos entramados de corrupción que habían operado durante la administración del exalcalde y quien busca ser candidato presidencial Daniel Quintero sería un paso crucial para el avance de las investigaciones al respecto y para judicializar al resto de los supuestos partícipes de este tinglado.
