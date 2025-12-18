Carreras atléticas organizadas por la Gobernación de Antioquia y Comfenalco en todo el departamento fueron un éxito

Con los últimos 3, 5 y 10 kilómetros finalizó en Entrerríos ‘Antioquia Corre 2025’, una estrategia organizada por Comfenalco Antioquia y apoyada por la Gobernación de Antioquia para potenciar y promocionar los municipios y las subregiones, a través del turismo deportivo y los emprendimientos locales.
6.287 corredores participaron en las nueve carreras —una por subregión— que se realizaron entre junio y diciembre en Cisneros, Támesis, Puerto Berrío, Rionegro, Turbo, Caucasia, Santa Fe de Antioquia, Bello y Entrerríos.