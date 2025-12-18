Carreras atléticas organizadas por la Gobernación de Antioquia y Comfenalco en todo el departamento fueron un éxito

Con los últimos 3, 5 y 10 kilómetros finalizó en Entrerríos ‘Antioquia Corre 2025’, una estrategia organizada por Comfenalco Antioquia y apoyada por la Gobernación de Antioquia para potenciar y promocionar los municipios y las subregiones, a través del turismo deportivo y los emprendimientos locales. Puede leer: El año del running, o de ir consumiéndose a uno mismo 6.287 corredores participaron en las nueve carreras —una por subregión— que se realizaron entre junio y diciembre en Cisneros, Támesis, Puerto Berrío, Rionegro, Turbo, Caucasia, Santa Fe de Antioquia, Bello y Entrerríos.

“Aprovechamos el turismo deportivo para no solo tener una actividad física saludable, sino dejar una derrama económica importante en los municipios”, resaltó el secretario de Desarrollo Económico de Antioquia, Manuel Naranjo Giraldo, quien anticipó que la estrategia continuará el próximo año. Según explicó David Restrepo Garcés, gerente de Estrategia Regional de Comfenalco Antioquia, este proyecto generó “un impacto positivo de más de $3.500 millones en inversión en los territorios, generando bienestar económico y social”. Le puede interesar: ¿Pagar por correr? El negocio millonario detrás del running en Colombia A ello se suma la participación de las familias con corredores de diferentes edades y niveles socioeconómicos, en torno a recorrer el departamento mientras se practica actividad física para el bienestar físico y mental.