China pide a Estados Unidos frenar “acto peligroso” tras aprobar venta masiva de armas a Taiwán

China insta a Estados Unidos a respetar el principio de una sola China y los tres comunicados conjuntos entre los dos países.

  Gobierno chino insta a Estados Unidos a detener venta de armas a Taiwán.FOTOS: GETTY
    Gobierno chino insta a Estados Unidos a detener venta de armas a Taiwán.FOTOS: GETTY
Agencia Xinhua
18 de diciembre de 2025
bookmark

Estados Unidos debe cesar de inmediato su “acto peligroso” de armar a Taiwán, dijo hoy jueves el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino Guo Jiakun, al comentar sobre la aprobación estadounidense de un paquete masivo de venta de armas por valor de unos 11.000 millones de dólares a la región de Taiwán.

La parte estadounidense ha anunciado descaradamente el plan de vender armas avanzadas a Taiwán, lo que viola seriamente el principio de una sola China y los tres comunicados conjuntos entre China y Estados Unidos, afirmó Guo en una conferencia de prensa regular.

La medida del país norteamericano socava de manera grave la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de China. También perturba profundamente la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwan y envía una señal gravemente equivocada a las fuerzas separatistas de la “independencia de Taiwan”, añadió el vocero.

“China se opone firmemente y la condena de manera enérgica”, enfatizó. Igualmente, sostuvo que las fuerzas separatistas de la “independencia de Taiwan” en la isla intentan impulsar su agenda “independentista” y se resisten a la reunificación mediante el reforzamiento militar, malgastan el dinero de los contribuyentes en la compra de armas e incluso arriesgan convertir a Taiwan en un “barril de pólvora”.

Lea también: “¡Venezuela está totalmente bloqueada!”: Trump ordenó bloqueo total a buques petroleros sancionados

Asimismo, indicó que tales acciones no revertirán el fracaso inevitable de la “independencia de Taiwan” y solo empujarán, a un ritmo más rápido, al estrecho de Taiwan hacia el peligro de un conflicto militar. Para Estados Unidos, brindar asistencia a la agenda “independentista”, al armar a Taiwan, solo tendrá efectos contraproducentes y usar a la isla para contener a China nunca tendrá éxito, agregó.

Al señalar que la cuestión de Taiwan se encuentra en el centro de los intereses fundamentales de China y es la primera línea roja que no debe cruzarse en las relaciones entre ambos países, el vocero advirtió que nadie debe subestimar la firme voluntad y la gran capacidad del Gobierno y del pueblo chinos para salvaguardar la soberanía nacional y la integridad territorial.

Siga leyendo: Las historias detrás de los ocho Nobel de Paz que no fueron a recoger su premio en Oslo

China insta a Estados Unidos a respetar el principio de una sola China y los tres comunicados conjuntos entre los dos países, actuar conforme a los serios compromisos de sus líderes, y detener de inmediato el “acto peligroso” de armar a Taiwan, manifestó el portavoz. A su vez, dejó en claro que China tomará medidas firmes y contundentes para defender su soberanía nacional, su seguridad y su integridad territorial.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué significa el principio de una sola China?
Es la política que reconoce a Pekín como el único gobierno legítimo de China y considera a Taiwán parte de su territorio.
¿Puede esta decisión provocar un conflicto militar?
China advierte que el refuerzo militar a Taiwán aumenta el riesgo de una escalada armada en la región.

