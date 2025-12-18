No hay injerencia en decisiones de Fomag: MinSalud por llamado a juicio de Guillermo Jaramillo

Luego de que la Procuraduría General de la Nación llamara a juicio disciplinario al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, esa cartera aclaró cuál es su rol frente al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). El ente de control formuló pliego de cargos contra el funcionario y tres exministros del Gobierno por el cambio de modelo en el régimen de los maestros. Le puede interesar: Ministro de Salud, a juicio disciplinario por irregularidades en sistema de atención a los maestros. Según el Ministerio, las aclaraciones buscan evitar interpretaciones erróneas sobre una supuesta participación en la toma de decisiones de dicho fondo y aclarar el alcance de sus funciones.

“De conformidad con la Ley 91 de 1989 y el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, el sistema de salud de los docentes corresponde a un régimen exceptuado, lo que implica que cuenta con una estructura jurídica y operativa propia, independiente y no subordinada a las normas generales que expide este Ministerio para el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS)”, señaló el MinSalud. Así mismo, la entidad reiteró que el ministro Jaramillo no integra el Consejo Directivo del Fomag, por lo tanto, no tiene voz, voto o algún tipo de facultad de decisión en la definición de los modelos de contratación, las coberturas o las condiciones de prestación de servicios dirigidas a los educadores. Vale recordar que la junta directiva del Fomag lo integran el vicepresidente (nombrado por la Fiduprevisora, entidad que lo administra), el gerente nacional de Servicios de Salud, el gerente jurídico, el director administrativo y financiero y la directora nacional del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

“Cualquier interacción entre el Ministerio de Salud y el Fomag se circunscribe exclusivamente a la prestación de asistencia técnica, en aplicación del principio de colaboración armónica, sin que ello suponga injerencia alguna en las decisiones autónomas que, por disposición legal, corresponden de manera exclusiva al Consejo Directivo del Fomag”, añadió la institución. Estas aclaraciones surgen luego de que el Ministerio Público formulara pliego de cargos a Guillermo Jaramillo y a exmiembros del Consejo Directivo del Fomag, por presuntas fallas en la implementación del nuevo modelo de salud del magisterio. Según el ente de control, el nuevo modelo habría sido implementado sin condiciones para garantizar la prestación continua y eficiente del servicio.

Los otros exfuncionarios que llamaron a juicio disciplinario fueron la exministra de Educación, Aurora Vergara; el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y la exministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez. El pliego de cargos también cobija a directivos del Fomag y representantes de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), como el expresidente de la Fiduprevisora, Jhon Mauricio Marín (señalado públicamente por graves irregularidades), así como los representantes de Fecode en el órgano directivo, Magda Lorena Giraldo, Georgina Arroyo y Christian Rey Camacho. Siga leyendo: En 6 años, sistema de salud de maestros gastó 184 % más de lo que le ingresó: informe Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué investiga la Procuraduría en el caso del Fomag? Presuntas fallas en la implementación del nuevo modelo de salud de los maestros que habrían afectado la continuidad del servicio. ¿Guillermo Jaramillo decide sobre la salud de los docentes? No. Según MinSalud, el ministro no integra el Consejo Directivo del Fomag ni tiene poder de decisión. ¿Qué es el Fomag? Es el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, encargado del régimen especial de salud y pensiones de los docentes.