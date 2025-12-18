No hay injerencia en decisiones de Fomag: MinSalud por llamado a juicio de Guillermo Jaramillo

Luego de que la Procuraduría General de la Nación llamara a juicio disciplinario al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, esa cartera aclaró cuál es su rol frente al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). El ente de control formuló pliego de cargos contra el funcionario y tres exministros del Gobierno por el cambio de modelo en el régimen de los maestros.
Según el Ministerio, las aclaraciones buscan evitar interpretaciones erróneas sobre una supuesta participación en la toma de decisiones de dicho fondo y aclarar el alcance de sus funciones.