Hospital Pablo Tobón Uribe, en estado de emergencia: urgencias están al 200%

La alta demanda de servicios desbordó la capacidad en el área de urgencias para adultos del Hospital Pablo Tobón Uribe, la cual actualmente supera el 200% de ocupación. Según informó la institución, la situación ha llevado al hospital a notificar a las autoridades competentes y a solicitar apoyo para atender la emergencia.
Ante este panorama, el centro médico pidió a los usuarios de las diferentes Entidades Promotoras de Salud (EPS) acudir a otros centros de atención dentro de su red, con el fin de descongestionar el servicio y garantizar una atención oportuna a todos los pacientes.
El hospital aseguró que continuará monitoreando la situación y tomando las decisiones necesarias para que los pacientes no se vean perjudicados.
