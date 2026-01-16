x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9

Alcaldía de Itagüí estableció condiciones para el paso de motos y transbordos en el Puente La Limona

Tras la emergencia registrada este jueves, se conoció cómo se permitirá el paso de las motos sobre este puente. Por fuera de los horarios, estos vehículos se deberán desviar por la vía nueva.

  • Así luce el daño del puente de la quebrada La Limona, entre Medellín e Itagüí. Por el carril que no sufrió afectaciones solo se permitirá el paso de motos por horarios, según el sentido. FOTO: CORTESÍA
    Así luce el daño del puente de la quebrada La Limona, entre Medellín e Itagüí. Por el carril que no sufrió afectaciones solo se permitirá el paso de motos por horarios, según el sentido. FOTO: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 4 horas
bookmark

Con picos horarios, la Alcaldía de Itagüí, en acuerdo con su similar de Medellín, definieron las condiciones en las que se permitirá el tránsito de las motos sobre el puente de la quebrada La Limona, tras su colapso parcial en la tarde de este jueves. Así mismo, se definieron las condiciones de los transbordos en las rutas de servicio público mientras dura la contigencia.

El alcalde de Itagüí, Diego León Torres, indicó que para el paso de las motos por este puente se hará en dos horarios. Los que vayan en sentido San Antonio de Prado-Medellín podrán transitar en la mañana y hasta la 1:00 de la tarde. Después de esa hora, solo se permitirá la circulación de estos vehículos en dirección Itagüí-San Antonio de Prado.

Además, aseguró que hubo un acuerdo entre los transportadores y la administración para que durante el periodo que dure esta emergencia no se le haga cobros adicionales a los pasajeros que requieran hacer transbordos sobre el puente de La Limona. “Solo necesitarán un pasaje para movilizarse en ambos destinos y llegar a su lugar de destino”, aseguró.

Lo que concierne a los demás vehículos, estos solo podrán tomar la vía nueva hacia San Antonio de Prado, bien sea desde la glorieta de Ditaires o por la vía Chorritos-Bariloche, en La Estrella, y para evitar los colapsos viales se contrará con el apoyo de las secretarías de movilidad de Itagüí, Medellín y La Estrella.

Entérese: San Antonio de Prado, el corregimiento más grande del país, podría convertirse en una bomba de tiempo

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que el cierre en este corredor vial podría demorar hasta una semana, mientras se efectúan todas las obras de refuerzo de la estructura y de toda la red de acueducto y alcantarillado que pasa por este corredor.

El mandatario aseguró que la agilidad para esta intervención se debe a que desde el 30 de diciembre se tenía el contratista asignado para ejecutar la ampliación de esta vía, la cual había anunciado desde el 14 de febrero del año pasado.

Le puede interesar: Un transbordo y aumento de guardas, las soluciones para evitar el colapso en vías hacia San Antonio de Prado, Medellín

Esta emergencia hizo que el colapso vial en esta zona fuera de tal manera que, según una residente de este corregimiento del suroccidente de la ciudad, manifestara que “un recorrido que normalmente hago en menos de cinco minutos se me demorara hasta cuatro horas”.

Incluso, relató, que con la normalización de la movilidad en la mañana de este viernes, los trayectos en transporte público entre el corregimiento y el centro de la ciudad, en hora valle, pudieran demorarse hasta tres horas, en recorridos que se hacían normalmente en una hora y media.

Para solucionar estos problemas de movilidad, las alcaldías de Medellín e Itagüí, en conjunto con el Área Metropolitana habían analizado la opción de instalar un puente militar en este sector, pero ante el plazo destinado para el restablecimiento de este puente se tomó la determinación de tenerlo como un plan B en caso tal de que haya inconvenientes con los trabajos en esta infraestructura.

Los trabajos de reparación de este puente contarán como parte de las obras de la doble calzada que se piensa construir entre La Limona y la institución educativa Ángela Restrepo Moreno, un proyecto que abarca 750 metros de este corredor vial, en una primera etapa de la ampliación de esta vía por sobre la que transitan 20.000 vehículos diarios, según el Área Metropolitana.

Política
Transporte
Movilidad
Alcaldía de Medellín
Emergencias
Transporte público
Área Metropolitana del Valle de Aburrá
Secretaría de Movilidad de Medellín
motos
secretaría de movilidad
Alcaldía de Itagüí
Antioquia
Medellín
Itagüí
San Antonio de Prado
