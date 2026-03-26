Si su plan es hacer deporte en Semana Santa, pilas: así van a funcionar los escenarios del Inder en Medellín

Desde el Inder se anunció que durante la Semana Santa sus espacios de recreación y deporte estarán disponibles para la comunidad, pero con ciertas modificaciones.

En el caso de las piscinas, los horarios serán los mismos, pero el jueves y viernes santo, 2 y 3 de abril respectivamente, solo funcionarán hasta medio día.

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Una de las actividades más apetecidas por la ciudadanía es la ciclovía. Esta se desarrollará en los trayectos normales tanto el domingo de ramos como el de resurrección, pero no estarán activas ni jueves ni viernes santo.