Asesinaron a miembro de la comunidad LGBTIQ+ dentro de su casa en la comuna 13, de Medellín; le robaron varias pertenencias

Con múltiples heridas de arma blanca, en el suelo de su habitación, un familiar halló el cuerpo sin vida de Leonardo Yulesmar Duque Gómez, un estilista de 55 años, a quien después de asesinarlo le robaron su televisor y otras pertenencias, en un hecho del que responsabilizan a quien actualmente sería su compañero sentimental.
El hallazgo de este cadáver se produjo el pasado fin de semana en la calle 48CC con la carrera 102, en el segundo piso de una vivienda ubicada en el barrio El Socorro, de la comuna 13 (San Javier), en el noroccidente de Medellín.