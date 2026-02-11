Música medicina: el movimiento que crece en Medellín y que traerá en febrero a cantantes extranjeros

Este viernes 13 y el viernes 27 de febrero Medellín acogerá dos conciertos de música medicina, una propuesta sonora vinculada a la espiritualidad, el conocimiento ancestral y las búsquedas de bienestar. Los eventos son organizados por Radio Chakaruna, una plataforma cultural que desde hace más de una década promueve este movimiento musical en la ciudad.

El primer concierto se realizará este viernes, a las diez de la noche, con la presentación de Shimshai y Susana, una pareja de músicos con amplia trayectoria internacional. Shimshai, artista estadounidense, y Susana, bogotana, hacen parte de uno de los primeros colectivos que impulsaron la música medicina asociada a prácticas ancestrales, especialmente a partir de encuentros realizados en Písac, Perú. Sus grabaciones y presentaciones han circulado durante años en Estados Unidos y otros países, y su visita a Medellín es considerada por los fans de la música medicina una oportunidad para reencontrarse con referentes históricos de este movimiento.

El segundo concierto tendrá lugar el 27 de febrero y contará con la participación de Ima Nazca, artista española radicada en México. Además de música, su trabajo integra elementos de terapia sonora. Aunque lleva varios años componiendo, lanzó su proyecto al público hace aproximadamente tres años y actualmente participa en festivales relevantes en México. Esta será su primera gira por Colombia, con presentaciones en Cali, Medellín, Pereira y Bogotá.

Según John Mario Díaz, gestor cultural e integrante de Radio Chakaruna, la música medicina no debe entenderse como un género, sino como un movimiento de conciencia. “En esencia, toda la música es medicina, pero esta propuesta busca conectar con el origen espiritual de la música, con las ceremonias de comunidades ancestrales y con sonidos y letras que ayuden a las personas a sentirse mejor”, explicó.

Díaz señaló que, a diferencia de los conciertos convencionales ligados a la industria musical, estos espacios buscan generar experiencias de reflexión y bienestar, aunque mantienen la estructura básica de un concierto. “No se trata de rituales ni del consumo de sustancias. La medicina, en este caso, es la música”, precisó.

Aunque este tipo de música no convoca aún audiencias masivas, en Medellín se ha registrado un crecimiento del interés en el asunto. De acuerdo con el gestor cultural, este auge se ha consolidado en los últimos cuatro o cinco años, periodo en el que no solo ha aumentado el público, sino también la producción local. “En Medellín no solo se escucha música medicina, también se crea. Hay una camada importante de músicos que trabajan desde este enfoque”, afirmó.