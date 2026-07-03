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Qué fue lo que pasó con hombre que amenazaba con violar y matar niños en Medellín: esto dicen las autoridades

Un video en el que una persona decía haber asesinado y abusado sexualmente de varios niños generó indignación y temor. La Alcaldía de Medellín dijo tener la situación bajo control y que quien grabó el material está afectado en su salud mental.

  • El hombre fue remitido a un centro especializado en salud mental. Foto: Cortesía.
    El hombre fue remitido a un centro especializado en salud mental. Foto: Cortesía.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Un video que circuló en redes sociales, en el que un hombre, de unos 30 años, aseguraba haber asesinado a cuatro niños y amenazaba con violar a otros más, generó estupor y temor en Medellín.

El concejal Andrés Tobón fue una de las personas que denunció la situación y pidió la actuación inmediata de las autoridades.

“No sabemos si esta persona presenta algún problema de salud mental o cuál sea su situación, pero el caso ya fue compartido con la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana para actuar y evitar que cualquier circunstancia suceda”, expresó el concejal en su publicación”, indicó el corporado.

Luego de publicado el contenido, las autoridades emprendieron la búsqueda de estas personas, y fueron hasta el corregimiento San Antonio de Prado, donde lo ubicaron en una vivienda de esa zona del suroccidente de la ciudad. Allí se percataron de que el sujeto tenía considerables problemas de salud mental.

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De acuerdo con el reporte inicial, las supuestas confesiones y amenazas no se materializaron y fueron parte del trastorno en la salud mental de quien las profirió.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dio el parte de tranquilidad, indicando que las secretarías de Seguridad y Salud hicieron presencia en la residencia del sujeto y estaban revisando la situación.

“Ya fue controla la situación. Actuamos de manera inmediata. Se hizo análisis y se habló con la madre (de quien hace la amenaza), que no estaba en ese momento. Intervenimos de manera inmediata. A través de la Secretaría de Salud se hizo la visita y esta persona fue remitida a un centro de salud especializado en San Cristóbal”, indicó el alcalde de Medellín.

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