Capturaron en hotel de El Poblado a holandés buscado por narcotráfico y lavado de dinero en Europa

Autoridades capturaron en Medellín a un ciudadano neerlandés señalado de integrar una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico y al lavado de activos. El hombre, solicitado por la justicia de Países Bajos mediante circular roja de Interpol, fue localizado en un hotel del sector de El Poblado gracias a un operativo coordinado entre Migración Colombia y la Policía Internacional. La detención se produjo luego de que los sistemas de cooperación internacional alertaran sobre la existencia de una orden judicial vigente en su contra. Una vez confirmada su identidad y la validez del requerimiento, funcionarios migratorios ejecutaron el procedimiento y lo dejaron a disposición de la Policía Nacional para avanzar en los trámites correspondientes a la solicitud internacional. De acuerdo con la información suministrada por las autoridades europeas, el capturado tendría un papel relevante dentro de una red criminal con operaciones en varios países del continente. Las investigaciones lo señalan como presunto financiador y coordinador de actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes y lavado de dinero, con alcance principalmente en Países Bajos y Finlandia.

“Este resultado evidencia el trabajo eficiente del Grupo de Verificaciones de la Regional Antioquia–Chocó, que ha permitido este año la detección de ciudadanos de diferentes nacionalidades, entre ellas mexicana, argentina y guyanesa, requeridos por autoridades internacionales. El mismo equipo que logró identificar y expulsar del país a integrantes de la secta Lev Tahor”, informó la directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero.

La trazabilidad migratoria estableció que el ciudadano holandés había ingresado a Colombia el pasado 3 de junio a través del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá. En ese momento no registraba ningún requerimiento en las bases de datos internacionales. Sin embargo, dos días después fue emitida y cargada la circular roja que activó los protocolos de búsqueda y permitió su posterior ubicación en Medellín. El caso ocurre en momentos en que las autoridades locales han intensificado los controles migratorios y de seguridad frente a extranjeros involucrados en actividades ilícitas o comportamientos que afectan la convivencia ciudadana.