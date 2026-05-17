Él es John Gutiérrez, el único intérprete jurídico para sordos de Colombia

Sus pómulos anchos se mueven con cada gesto, a fuerza de práctica. Sus manos parecen avanzar entre el agua. John Gutiérrez Vásquez lleva 30 años como el único intérprete de lengua de señas de la rama judicial colombiana. Lo llaman el guardián de los sordos. Su labor consiste en ser el puente comunicativo que garantiza que las personas sordas tengan acceso real a la justicia. Por eso ha recibido dos veces la Medalla Enrique Low Murtra, la máxima distinción de la Fiscalía. A pesar de que Colombia tiene un marco legal robusto —la Ley 324 de 1996 y la Ley 982 de 2005—, John señala con un dedo sobre la mesa, como clavando un punto, que en la práctica persiste un preocupante desamparo. En el sistema judicial, la vulneración de derechos a las personas...