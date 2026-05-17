Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close
Exclusivo suscriptores

Él es John Gutiérrez, el único intérprete jurídico para sordos de Colombia

Es el único intérprete de lengua de señas con formación jurídica y está a punto de pensionarse.

  • John Gutiérrez Vásquez lleva 30 años como el único intérprete jurídico de lengua de señas de la rama judicial del país. Ha recibido medallas, distinciones y reconocimientos en todo el país. FOTO CORTESÍA
    John Gutiérrez Vásquez lleva 30 años como el único intérprete jurídico de lengua de señas de la rama judicial del país. Ha recibido medallas, distinciones y reconocimientos en todo el país. FOTO CORTESÍA
Ana Karina Muñoz Gutiérrez
Ana Karina Muñoz Gutiérrez

Metro

hace 1 hora
bookmark

Sus pómulos anchos se mueven con cada gesto, a fuerza de práctica. Sus manos parecen avanzar entre el agua. John Gutiérrez Vásquez lleva 30 años como el único intérprete de lengua de señas de la rama judicial colombiana. Lo llaman el guardián de los sordos.

Su labor consiste en ser el puente comunicativo que garantiza que las personas sordas tengan acceso real a la justicia. Por eso ha recibido dos veces la Medalla Enrique Low Murtra, la máxima distinción de la Fiscalía.

A pesar de que Colombia tiene un marco legal robusto —la Ley 324 de 1996 y la Ley 982 de 2005—, John señala con un dedo sobre la mesa, como clavando un punto, que en la práctica persiste un preocupante desamparo.

En el sistema judicial, la vulneración de derechos a las personas...

¿Tienes una suscripción?
INICIA SESIÓN
Has encontrado contenido
exclusivo para suscriptores
Entérate de qué tratan esta y muchas más producciones desarrolladas con periodismo riguroso y confiable
Selecciona tu plan
Plan destacado
Digital
Mensual
$16.900*
SUSCRÍBETE
*Paga $16.900 por el primer mes. A partir del segundo mes paga $21.500
  • Prueba el primer mes por $16.900. A partir del segundo mes paga $21.500.
  • Acceso completo a noticias sin publicidad invasiva (pop up, videos y display flotantes).
  • Mi Colombiano: Visualiza noticias según tu navegación y sigue temas de interés.
  • Club intelecto: harás parte de nuestro club de suscriptores a partir del 3er mes
  • Primicia en podcast exclusivos.
  • Newsletter "Aquí te cuento", una selección de las principales noticias del día en tu correo electrónico.
  • Versión digital de nuestra edición impresa con el histórico hasta 1 año.
  • Contenidos premium (investigaciones y especiales)
  • Cancela cuando quieras.
Digital
Anual
$222.800*
SUSCRÍBETE
*Pagando con tarjeta de crédito
  • Duración de la suscripción: 12 meses
  • Acceso completo a noticias sin publicidad invasiva (pop up, videos y display flotantes).
  • Mi Colombiano: Visualiza noticias según tu navegación y sigue temas de interés.
  • Club intelecto: harás parte de nuestro club de suscriptores y podrás vincular hasta 2 beneficiarios.
  • Primicia en podcast exclusivos.
  • Newsletter "Aquí te cuento", una selección de las principales noticias del día en tu correo electrónico.
  • Versión digital de nuestra edición impresa con el histórico hasta 1 año.
  • Contenidos premium (investigaciones y especiales)
  • Cancela cuando quieras (Si cancelas antes de que se cumplan los 12 meses contratados, no se te realizará el cobro de la renovación el siguiente año)

Temas recomendados

Lenguaje
Salud
Discapacidad
Comunicación
Personajes
Exclusivo Suscriptores
Medellín
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos