Así fue el accidente que le costó la vida a un bombero en un incendio en el noroccidente de Medellín

El cuerpo de bomberos de Medellín está de luto por la muerte de Iván Darío Posada Duque, de 34 años, quien desde niño soñó con ser bombero y que atendiendo un incendio falleció luego de que le cayera una losa encima. Ocurrió cuando intentaba salir de la propiedad ante la alerta de que en cualquier momento la estructura iba a colapsar.
Todo comenzó a las 2:00 de la tarde del pasado domingo, cuando mediante una llamada a la línea de emergencias 123 informan de un incendio estructural en una casa ubicada en la carrera 63 con la calle 112, en el barrio Toscana, comuna 5 (Castilla), de Medellín.