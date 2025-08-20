Hidroituango: demanda arbitral contra EPM sube a más de $7,5 billones

EPM informó este miércoles que la Sociedad Hidroeléctrica Ituango, propietaria del megaproyecto, reformó la demanda arbitral en curso por el contrato marco de Hidroituango, lo que incrementó sustancialmente las pretensiones económicas.
De acuerdo con la notificación recibida el 29 de julio, la reclamación de la Sociedad pasó de $2,49 billones a $7,52 billones, es decir, un aumento cercano a $5,03 billones.
El alza obedece, principalmente, a la actualización de valores y a la inclusión de nuevas cláusulas penales reclamadas, según informó EPM en el reporte ante la Superfinanciera.
La demanda inicial busca, entre otras pretensiones, que se declare el incumplimiento por parte de EPM del contrato Boomt, relacionado principalmente con el presunto incumplimiento del hito 10 que se refiere a la entrada en operación comercial de las unidades de generación 5, 6, 7 y 8, y se le condene al pago de la remuneración y las cláusulas penales de apremio.