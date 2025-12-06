x

Vea el gol que el “Cucho” Hernández le anotó al Barcelona en la derrota del Betis en España

Pese a la derrota de su equipo, el delantero colombiano Juan Camilo “Cucho” Hernández brilló al anotar uno de los goles del Betis, llegando a 12 tantos en la temporada.

    El tanto de Juan Camilo Hernández sirvió para acortar el marcador pese a la derrota de su equipo. FOTO LALIGA
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 9 horas
bookmark

En un partido frenético por la Jornada 15 de LaLiga, el Real Betis cayó por 5-3 ante el Barcelona. A pesar de la contundente derrota, el delantero colombiano Juan Camilo “Cucho” Hernández se destacó al firmar uno de los goles del Betis, alcanzando un hito significativo en su cuenta personal.

El encuentro fue una montaña rusa de emociones, dominado principalmente por el Barcelona y su figura, Ferrán Torres (autor de un triplete). Mientras el Barça encarrilaba la goleada (con tantos de Torres, Bardagji y Yamal), el “Cucho” Hernández fue quien puso el cierre definitivo al marcador.

Aunque el Betis se había adelantado primero con un gol de Antony (6’), el equipo sevillano tuvo que esperar hasta los minutos finales para volver a celebrar. Después de que Diego Llorente anotara el 5-2 (85’), la oportunidad de reducir aún más la diferencia llegó con un penalti.

El “Cucho” Hernández no dudó en tomar la responsabilidad. Con maestría, el pereirano transformó la pena máxima justo antes del pitazo final, dejando el marcador en un definitivo 5-3.

Este tanto tiene un valor estadístico importante para el atacante. Con su gol ante el Barcelona, Juan Camilo Hernández eleva su registro personal a 12 tantos en la temporada (contando todas las competiciones), de los cuales 6 han sido anotados en LaLiga.

Además de su capacidad goleadora, el “Cucho” ha demostrado ser un jugador completo, registrando 3 asistencias en un total de 33 participaciones hasta la fecha. A pesar de la derrota de su equipo, la actuación y la consistencia del colombiano reafirman su rol como una pieza clave en el esquema ofensivo del Betis.

