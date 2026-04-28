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Golpe a las disidencias: capturan en Medellín a ‘Choroto’, supuesto enlace criminal de Iván Mordisco

Este hombre era requerido por los delitos de enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir agravado.

  • A alias ‘Choroto’ lo capturaron en posesión de más de $20 millones en efectivo. FOTO Ejército Nacional.
    A alias ‘Choroto’ lo capturaron en posesión de más de $20 millones en efectivo. FOTO Ejército Nacional.
El Colombiano
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hace 1 hora
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Mediante orden judicial, tropas del Gaula Militar de la Cuarta Brigada del Ejército y personal de la Fiscalía General de la Nación, capturaron en Medellín a alias ‘Choroto’ o ‘Flaco’, presunto integrante del frente 18 de las FARC.

Según las autoridades, el detenido fungía como principal cabecilla de finanzas de este grupo criminal, y además, se encargaba de coordinar actividades de testaferrato y enriquecimiento ilícito en articulación con el Bloque Occidental Jacobo Arenas, perteneciente a la facción de alias ‘Iván Mordisco’, siendo un enlace clave en su accionar criminal.

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Además, a alias ‘Choroto’ se le señala por la compra y comercialización de estupefacientes, pero sobre todo por reclutamiento ilegal de menores de edad, a quienes de acuerdo con el Ejército, captaba por medio de ofrecimientos económicos y engaños. La investigación también indica que este sujeto, posiblemente, estaría planeando acciones terroristas en contra de la Fuerza Pública en Antioquia, incluso, sería el encargado de la compra de drones y explosivos con ese mismo objetivo.

En el operativo fueron incautados más de $20 millones en efectivo, dos proveedores para pistola, cartuchos calibre 9 mm y un teléfono celular.

“Alias Flaco también realizaba seguimiento a empresarios y multinacionales en la región, con fines de extorsión y secuestro, y facilitaba la articulación logística y financiera entre estructuras criminales en los departamentos de Antioquia, Cauca y Valle del Cauca”, dijo el Ejército en un comunicado oficial.

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Por su parte, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez expresó en su cuenta de X: “Este sujeto coordinaba finanzas, reclutamiento ilícito (incluso de menores) y servía como enlace con estructuras de alias Iván Mordisco. Aquí no hay espacio para criminales”.

Otros cabecillas del frente 18 de las FARC, como alias Ramiro, Trescodos, Manteco, Richar, La Baby y Liney, han sido capturados en Antioquia en lo que va de este año.

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