Golpe a las disidencias: capturan en Medellín a ‘Choroto’, supuesto enlace criminal de Iván Mordisco

Mediante orden judicial, tropas del Gaula Militar de la Cuarta Brigada del Ejército y personal de la Fiscalía General de la Nación, capturaron en Medellín a alias ‘Choroto’ o ‘Flaco’, presunto integrante del frente 18 de las FARC.

Según las autoridades, el detenido fungía como principal cabecilla de finanzas de este grupo criminal, y además, se encargaba de coordinar actividades de testaferrato y enriquecimiento ilícito en articulación con el Bloque Occidental Jacobo Arenas, perteneciente a la facción de alias ‘Iván Mordisco’, siendo un enlace clave en su accionar criminal.

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Además, a alias ‘Choroto’ se le señala por la compra y comercialización de estupefacientes, pero sobre todo por reclutamiento ilegal de menores de edad, a quienes de acuerdo con el Ejército, captaba por medio de ofrecimientos económicos y engaños. La investigación también indica que este sujeto, posiblemente, estaría planeando acciones terroristas en contra de la Fuerza Pública en Antioquia, incluso, sería el encargado de la compra de drones y explosivos con ese mismo objetivo.

En el operativo fueron incautados más de $20 millones en efectivo, dos proveedores para pistola, cartuchos calibre 9 mm y un teléfono celular.

“Alias Flaco también realizaba seguimiento a empresarios y multinacionales en la región, con fines de extorsión y secuestro, y facilitaba la articulación logística y financiera entre estructuras criminales en los departamentos de Antioquia, Cauca y Valle del Cauca”, dijo el Ejército en un comunicado oficial.

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Por su parte, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez expresó en su cuenta de X: “Este sujeto coordinaba finanzas, reclutamiento ilícito (incluso de menores) y servía como enlace con estructuras de alias Iván Mordisco. Aquí no hay espacio para criminales”.