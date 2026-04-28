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“Estoy de vuelta”: Edmundo González regresa tras alta médica y critica crisis en Venezuela

Edmundo González anunció que recibió el alta médica tras una cirugía reciente y se refirió a la situación en Venezuela, con críticas a la crisis económica, los presos políticos y decisiones internacionales.

  • El dirigente opositor venezolano Edmundo González anunció que ya recibió el alta médica tras una reciente intervención quirúrgica. Foto: Getty
    El dirigente opositor venezolano Edmundo González anunció que ya recibió el alta médica tras una reciente intervención quirúrgica. Foto: Getty
Europa Press
hace 2 horas
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El dirigente venezolano Edmundo González ha informado este martes que recibió el alta médica “hace unos días”, después de que un par de semanas atrás informara que no podría asistir al acto previsto en la Puerta del Sol de Madrid con motivo de la visita a España de María Corina Machado porque había tenido que ser ingresado en relación con la intervención quirúrgica a la que fue sometido hace un mes.

Entérese: 100 días sin Maduro: Delcy busca reformar la justicia mientras María Corina tiene previsto volver a Venezuela

“Hace unos días recibí el alta médica. Esta vez no voy a cometer el mismo error que la anterior, cuando, como todo amante del deporte, quise volver a la cancha antes de tiempo. Ahora espero el momento con calma, pero muy atento a lo que está pasando en Venezuela, ha escrito en sus redes sociales.

Edmundo González ha hecho un repaso de la actualidad de su país, mencionando la “inflación que sigue devorando el salario de los venezolanos”, así como la reciente decisión de Estados Unidos de modificar las sanciones para permitir al Gobierno de Venezuela pagar la defensa del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Lea también: Venezuela podrá pagar la defensa de Maduro y su esposa: Estados Unidos lo autorizó

“Veo una factura de abogados que algunos contrataron para sus propios problemas, y que ahora quieren cobrarle a todos los venezolanos”, ha ironizado González, que también ha criticado la ley de amnistía y “la tragedia” de los “presos políticos”.

“Están en cada conversación que tengo, en cada decisión que tomo, en cada hora que pasa”, ha dicho en alusión a ellos. “Estoy de vuelta, que no haya dudas”, ha concluido su mensaje el opositor, acompañado de una fotografía en la que sugiere que está siguiendo la actualidad a través de un dispositivo electrónico.

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