La fundación paisa que recibirá premio internacional en Viena por soluciones de bajo costo para personas con discapacidad

Un mouse inalámbrico que se utiliza con el pie con un cucharón como base para apoyar la planta, un soporte para juguetes hecho con un salero y hasta relojes que dicen la hora a personas invidentes, son algunas de las invenciones que le permitieron a la Fundación Todos Podemos Ayudar, de Medellín, coronarse como una de las propuestas ganadoras del premio internacional Zero Project, uno de los galardones más importantes del mundo en temas de discapacidad e inclusión.
Detrás de la magia hecha realidad está Felipe Betancur Posada y su familia, quienes fundaron el proyecto hace ya casi 17 años y pronto viajarán a Viena, Austria para recibir la tan anhelada distinción en la semana del 18 de febrero, nada más y nada menos que en el recinto de las Naciones Unidas de ese país.
El proceso fue arduo, desde la postulación en los primeros meses del año pasado hasta las etapas finales en las que se eligieron a los ganadores en diferentes categorías. Si bien quedarse con el premio era una opción algo lejana, Betancur Posada siempre ha estado seguro de su trabajo y el de sus colaboradores, labor que ratificó la Essl Foundation (corporación que lidera la iniciativa Zero Project) otorgándoles tal reconocimiento por la capacidad de innovación y la creatividad que tienen para que, con métodos simples y económicos, brinden una solución a los problemas que experimentan las personas en condición de discapacidad.
“En todos los procesos de inclusión de personas con discapacidad todo es caro y complicado. Las dos barreras, por lo general, son el desconocimiento y el alto costo. Un ejemplo: a un colegio llega un estudiante invidente y el profesor no sabe qué hacer. Digamos que enseña geografía, ¿cómo le puede enseñar un mapa al alumno? Es ahí donde nosotros entramos y les enseñamos cómo hacer un mapa en alto relieve con materiales reciclables caseros”, dijo.