La fundación paisa que recibirá premio internacional en Viena por soluciones de bajo costo para personas con discapacidad

Un mouse inalámbrico que se utiliza con el pie con un cucharón como base para apoyar la planta, un soporte para juguetes hecho con un salero y hasta relojes que dicen la hora a personas invidentes, son algunas de las invenciones que le permitieron a la Fundación Todos Podemos Ayudar, de Medellín, coronarse como una de las propuestas ganadoras del premio internacional Zero Project, uno de los galardones más importantes del mundo en temas de discapacidad e inclusión. Detrás de la magia hecha realidad está Felipe Betancur Posada y su familia, quienes fundaron el proyecto hace ya casi 17 años y pronto viajarán a Viena, Austria para recibir la tan anhelada distinción en la semana del 18 de febrero, nada más y nada menos que en el recinto de las Naciones Unidas de ese país. El proceso fue arduo, desde la postulación en los primeros meses del año pasado hasta las etapas finales en las que se eligieron a los ganadores en diferentes categorías. Si bien quedarse con el premio era una opción algo lejana, Betancur Posada siempre ha estado seguro de su trabajo y el de sus colaboradores, labor que ratificó la Essl Foundation (corporación que lidera la iniciativa Zero Project) otorgándoles tal reconocimiento por la capacidad de innovación y la creatividad que tienen para que, con métodos simples y económicos, brinden una solución a los problemas que experimentan las personas en condición de discapacidad. Lea más: 200 personas se unieron y Matías pudo caminar por primera vez con su prótesis “En todos los procesos de inclusión de personas con discapacidad todo es caro y complicado. Las dos barreras, por lo general, son el desconocimiento y el alto costo. Un ejemplo: a un colegio llega un estudiante invidente y el profesor no sabe qué hacer. Digamos que enseña geografía, ¿cómo le puede enseñar un mapa al alumno? Es ahí donde nosotros entramos y les enseñamos cómo hacer un mapa en alto relieve con materiales reciclables caseros”, dijo.

Un mouse que puede manejarse con la nariz. El puntero fue reemplazado por un Roll On de desodorante. FOTO Julio César Herrera.

A Zero Project se presentaron más de 586 propuestas de 93 países, y sólo poco más de 70 se quedaron con el premio final. No hay una remuneración económica para los ganadores, pero para Felipe es lo de menos. Lo que busca es que su labor sea visible en cualquier parte del mundo, en lugares de escasos recursos pero bastos de ingenio, que es lo que realmente se necesita para crear ayudas básicas que cambien vidas.

Lo que sí consiguen por medio de esta premiación es mayor acompañamiento a la fundación, dado que, después de su socialización en Viena podrán vincularse a una red global que cuenta con miles de expertos en la materia, y conocer otras empresas para ampliar su cobertura y difusión. “El éxito de esto ha sido escuchar las necesidades de las personas y generar soluciones extremadamente básicas, a veces son hasta chistosas, pues cuando nosotros vamos a conferencias o a eventos y hablamos sobre el mouse que se usa con el pie, no falta el que se ríe y dice que ese mismo cucharón sirve para hacer el sancocho (risas), pero es que de eso se trata, de que sea algo tan simple para el alcance de todos”, añadió Betancur.

Con esta distinción que obtendrán el próximo mes ya serán tres de carácter internacional, razón que los motiva aún más a seguir innovando en un camino que no tiene fin, pero sí muchos destinos por recorrer y puertas por tocar.

La vena del ingenio

Felipe, desde chico, siempre fue un amante de la tecnología, como también fiel seguidor de personajes como MacGyver, James Bond y Los Magníficos, todos con algo en común: el interés por servir a la comunidad. En el colegio le ayudaba a sus amigos en las ferias de ciencia con los prototipos, trabajó en ventas por internet en su adolescencia e incluso, mandaba traer desde Estados Unidos o China productos innovadores que para él eran “lo último en guaracha”. Si bien no tenía familiares ni conocidos en condición de discapacidad, su interés por apoyar a los desvalidos se incrementó, esto después de una tragedia que tuvo lugar en el barrio Moravia, donde un incendio consumió casas y esperanzas. Fue ahí cuando él y sus amigos iniciaron una ruta de apoyo, una acción colaborativa conjunta con el único fin de dar oportunidades al necesitado. “¿A quién se le dificulta acceder a cosas simples como jugar, comer, pasear? Esa fue mi premisa para empezar con el proyecto. Estudiando el tema, me di cuenta que el 84% de personas con discapacidad en Colombia son de escasos recursos, y la mayoría de aparatos que requieren hay que pedirlos del exterior. Los costos son absurdos y desproporcionados para gente que no tiene cómo pagar. Nosotros no sólo les ayudamos a acceder a las herramientas, también les enseñamos a crearlas, por si algo se descompone, dado que los materiales que utilizamos se consiguen en casi todas partes, puedan repararlo por su cuenta”. Entérese: Alexánder Echeverri: único docente colombiano finalista del premio internacional Medallas Mundiales de Educación 2025 Entre los tantos inventos que ha fabricado Felipe, además del ya mencionado “mouse para pie” que es conocido tanto en Colombia como en otros países del mundo, está la regleta braille, un teclado especializado para quienes no pueden hacer uso de sus manos o no tienen una visión completa, sillas de ruedas para perros y gatos, controles de videojuegos adaptados para Gamers con discapacidad, entre otros.

Otro de los inventos de Betancur Posada, esta vez, con un tenedor funcional como control remoto. FOTO Julio César Herrera.