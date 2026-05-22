Lío por fotomultas: ‘hueco’ sería de $263.000 millones en cuatro municipios de Antioquia

La Superintendencia de Transporte tiene contra las cuerdas a cuatro municipios del departamento luego de poner a tambalear más de 7,5 millones de fotomultas en todo el país. En Antioquia el caso podría dejarle un hueco de hasta $263.226 millones a los municipios de Medellín, Itagüí, Sabaneta y Bello, quienes no solo tendrían que revocar varias multas que aún están en mora, sino meterse la mano al bolsillo para pagar una onerosa devolución en favor del Gobierno Nacional.
Mientras la mayoría de los entes territoriales aún son cautos para referirse al tema, señalando estar evaluando las implicaciones del proceso anunciado por la Nación, están desde ya lidiando con la amenaza de descuadrarse en sus presupuestos.
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“Nosotros no hemos recibido ninguna notificación oficial”, expresó el alcalde Federico Gutiérrez esta semana. “Vamos a analizar todo esto. Ningún cobro puede ser irregular, pero tendremos que mirar la notificación, a qué se refieren y cuáles serían los casos”, agregó, siendo el único mandatario que habló sobre el tema.