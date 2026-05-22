Kevin Mier se luce con Cruz Azul en la final del Torneo Clausura en México

Heroicos y con suerte, los porteros Keylor Navas y Kevin Mier mantuvieron el 0-0 entre Cruz Azul y Pumas, en la ida de la final del torneo Clausura 2026 mexicano, en el estadio Ciudad de los Deportes en Ciudad de México.
A sus 39 años, Keylor Navas vive su primera final en el balompié azteca y demostró por qué en la fase regular del torneo fue el portero con más atajadas.
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“Pumas tiene un gran portero, esa es la realidad, y sacó todas las oportunidades de gol”, comentó Joel Huiqui, director técnico del Cruz Azul. “El resultado es justo, aunque tuvimos muchas opciones”.
Kevin Mier, 13 años menor, está en su segunda final mexicana. La anterior la perdió ante el América en el Clausura 2024.
Con las tribunas mayormente pobladas de aficionados celestes, el Cruz Azul dominó el partido de principio a fin.