Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Supersociedades investiga a matriz de Isagén por presunta omisión en trámite legal

La Supersociedades formuló cargos contra la matriz extranjera de Isagén por presuntamente incumplir el reporte oportuno de control empresarial exigido por la ley colombiana.

  • La Superintendencia de Sociedades investiga a la matriz extranjera de Isagén por presuntas fallas en el registro de control empresarial. FOTO ISAGéN.
    La Superintendencia de Sociedades investiga a la matriz extranjera de Isagén por presuntas fallas en el registro de control empresarial. FOTO ISAGéN.
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

La Superintendencia de Sociedades ordenó la apertura de una investigación administrativa y formuló cargos contra la sociedad extranjera Bre Colombia Hydro Holdings L.P., matriz de Isagen S.A. E.S.P., por presuntamente no solicitar a tiempo la inscripción de la situación de control ejercida sobre la compañía energética.

Según informó la entidad, el control sobre Isagén habría sido ejercido a través de las sociedades extranjeras Bre Colombia Hydro Finance Limited, registrada en Bermuda; Bre Colombia Uk Holdings Limited, con sede en Gran Bretaña; y Bre Colombia Hydro Investments, S.L., domiciliada en España.

Visita administrativa

La actuación se originó tras las averiguaciones preliminares adelantadas por la Superintendencia, dentro de las cuales se realizó una visita administrativa a Isagen S.A. E.S.P. En ese proceso, la entidad identificó un posible incumplimiento del artículo 30 de la Ley 222 de 1995.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Consulte: Gobierno Petro pide bajar precios de la energía por altos niveles de embalses en Colombia

La norma establece la obligación de revelar en el registro mercantil las situaciones de control y los grupos empresariales dentro de los 30 días siguientes a su configuración.

De acuerdo con la Superintendencia de Sociedades, este requisito busca garantizar transparencia en el mercado y permitir que inversionistas, accionistas, acreedores y otros grupos de interés conozcan quién ejerce el control real sobre las estructuras empresariales.

Nini Johana Castañeda Quintero, superintendente de Sociedades, aseguró que “la revelación oportuna de las situaciones de control y de los grupos empresariales no es una simple formalidad registral; constituye una garantía de transparencia, confianza y adecuada información para el mercado”.

La funcionaria agregó que la legislación societaria colombiana exige identificar al verdadero controlador de las compañías, incluso cuando el control se ejerce mediante vehículos intermedios de inversión en otros países.

¿Qué implicaciones tiene el proceso contra la matriz de Isagen?

La Superintendencia explicó que la publicidad de estas estructuras empresariales permite aplicar adecuadamente normas relacionadas con conflictos de interés, operaciones entre compañías vinculadas, responsabilidades en escenarios de insolvencia, riesgos de concentración y consolidación de estados financieros.

Entérese: ¿Qué ha pasado con el precio de la energía en Colombia en medio de la ola invernal?

Asimismo, la entidad precisó que la sociedad investigada contará con todas las garantías procesales para ejercer su derecho de defensa y contradicción durante cada una de las etapas de la actuación administrativa.

El proceso aún se encuentra en fase administrativa y será la Superintendencia de Sociedades la encargada de determinar si existió o no incumplimiento por parte de la matriz extranjera de Isagén.

Le puede gustar: Isagén alerta por posible vertimiento controlado de la hidroeléctrica Sogamoso

Temas recomendados

Economía
Energía
Superintendencia de Sociedades
energías
Colombia
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos