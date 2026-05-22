Supersociedades investiga a matriz de Isagén por presunta omisión en trámite legal

La Superintendencia de Sociedades ordenó la apertura de una investigación administrativa y formuló cargos contra la sociedad extranjera Bre Colombia Hydro Holdings L.P., matriz de Isagen S.A. E.S.P., por presuntamente no solicitar a tiempo la inscripción de la situación de control ejercida sobre la compañía energética.
Según informó la entidad, el control sobre Isagén habría sido ejercido a través de las sociedades extranjeras Bre Colombia Hydro Finance Limited, registrada en Bermuda; Bre Colombia Uk Holdings Limited, con sede en Gran Bretaña; y Bre Colombia Hydro Investments, S.L., domiciliada en España.