Miguel Quintero estaría detrás del caso de corrupción entre el Área Metropolitana y los bomberos de Itagüí

Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, estaría detrás del entramado criminal que hoy tiene ad portes de la cárcel a Misael Cadavid, exjefe de bomberos del municipio de Itagüí, al también bombero Elkin de Jesús González y a la exfuncionaria del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, María Yaneth Rúa.
Así quedó en evidencia este miércoles en la audiencia de imputación de cargos en la que la Fiscalía pidió medida de aseguramiento contra Cadavid.
El ente investigador dio a conocer un correo de febrero del 2024 que un ciudadano hizo llegar a la Veeduría Todos por Medellín en el que contaba al detalle cómo desde el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (entidad pública) presuntamente se direccionaron más de $17.000 millones a los bomberos de Itagüí (entidad privada sin ánimo de lucro) en seis contratos directos entre 2022 y 2022 para financiar la campaña de Cadavid a la Cámara de Representantes en 2022 y para favorecer a algunos particulares poderosos en Medellín durante la Alcaldía de Quintero.