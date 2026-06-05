Atención: Fiscalía cita a Blessd y a Dímelo Jara a audiencia de imputación por presunto secuestro extorsivo

La Fiscalía General de la Nación citó al reguetonero paisa Stiven Mesa Londoño, de nombre artístico Blessd, a una audiencia de imputación e imposición de medida de aseguramiento por su presunta participación en el delito de secuestro extorsivo agravado, hecho que fue denunciado en 2022 por Andrés Felipe Sánchez, más conocido por haber participado en el reality Show “Yo Me Llamo” como imitador de Ozuna. Además del cantante, fueron citados su mánager Santiago Jaramillo Morán (Dímelo Jara), Laura Moreno Restrepo y Julián David Giraldo Arboleda. Así lo confirmó, a través de sus historias de Instagram, el abogado de la víctima, Sebastián Gutiérrez. Lea más: Caminoneta de Dímelo Jara, mánager de Blessd, habría atropellado a ciclista en la Regional “Recibimos con satisfacción esta decisión judicial. El próximo 9 de junio de 2026 se llevará a cabo la audiencia de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento contra Blessd, Dímelo Jara y otros investigados, por su presunta participación en el delito de secuestro extorsivo agravado”.

Pantallazo del Instagram del abogado representante de la víctima, anunciando la decisión judicial. Foto tomada de @sebastian_gutierrezh.

Ese martes, a partir de las 6:30 p.m. en la ciudad de Medellín, Blessd y las otras tres personas mencionadas deberán comparecer ante la justicia.

Se reactivó el caso tras 4 años

Una tutela admitida en abril de este año por el Tribunal Superior de Medellín fue lo que ‘destrabó’ el proceso e hizo que la Fiscalía continuara con la investigación, citando al cantante paisa, su mánager y demás involucrados a explicar todo lo sucedido en 2022. Y es que ese año, Blessd fue denunciado por una supuesta amenaza de muerte y retención ilegal de Andrés Felipe Sánchez (Yo Me Llamo Ozuna), mánager de Jéfferson Sánchez, quien en su momento era imitador del ‘Bendito’.

De acuerdo con la versión entregada por Andrés Felipe Sánchez, fue citado junto a su representado a una reunión a los estudios de grabación de Blessd, ubicados en el sector de La Frontera, entre Envigado y Medellín, y allí, según sus propias palabras, Blessd y su equipo de trabajo los amenazaron por estar realizando shows remunerados imitando al reguetonero paisa. A su vez, se dijo que en esa reunión Jéfferson fue intimidado, presuntamente, con un arma de fuego, y que además Blessd y su equipo le habrían solicitado firmar un documento en el que se comprometía a no seguir explotando la marca comercial del cantante antioqueño.

Lo que dijo Blessd tras la denuncia

En un primer momento, el artista y su grupo no entregaron ninguna declaración tras la denuncia interpuesta ante la Fiscalía. Sin embargo, tiempo después, Blessd se pronunció a través de un comunicado. “Como es evidente, se trata de unas declaraciones en las que el señor Andrés Sánchez, ha buscado generar tráfico hacia sus redes sociales a costa de mi reputación y mi imagen”, dijo en aquel entonces. Si bien el cantante paisa dijo que su equipo sí sostuvo una reunión el 1 de junio de 2022 con Andrés Sánchez, Jéfferson Sánchez y los abogados de ambas partes, aclaró que él no estuvo presente, y además, precisó que el encuentro se llevó a cabo no porque estuviera en contra de sus imitadores sino porque, según él, “Sánchez superó el límite de la legalidad al promocionar los eventos del señor Jefferson afirmando que tenían mi autorización, hecho este que no es cierto”. Entérese: Desató especulaciones: Blessd anuncia su nuevo álbum “El Peor Hombre del Mundo” con Aída Victoria Merlano Blessd, incluso, llegó a decir que su propósito y el de su grupo era ayudar al imitador en su carrera, y que le entregaron más de $2 millones para que devolviera los anticipos de los shows que debía cancelar. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. “Los abogados les propusieron celebrar un acuerdo de transacción donde se comprometieran a cesar en los actos y nosotros renunciaríamos a cobrar los perjuicios causados, pues nuestra intención nunca fue afectarlos”, agregó Blessd. Hasta el momento de la publicación de este artículo, ni Blessd ni su mánager Dímelo Jara se han pronunciado sobre la reciente citación de la Fiscalía.

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