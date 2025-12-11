Por primera vez, las fincas silleteras de Santa Elena abren sus puertas a las novenas navideñas

Si bien la tradición silletera es aún más distinguida en agosto, mes de la Feria de Las Flores, en este diciembre desde la Corporación de Silleteros de Santa Elena, surgió una iniciativa sin precedentes: realizar las novenas navideñas en las fincas auténticas de este emblemático corregimiento. Lea más: Tras invertir casi $3.200 millones, recuperaron Teatro del Norte de Itagüí, ¿a quiénes beneficiará? Por eso, desde ayer, 10 de diciembre, hasta el sábado 20, las familias silleteras recibirán en sus hogares a aquellos que deseen participar, y quieran hacer de esta Navidad algo diferente y genuino. “La idea nace por el cómo se vive la tradición navideña en Santa Elena: ir de casa en casa en las veredas haciendo las novenas. Por ende, se nos ocurrió hacerlo en las fincas porque también es una forma de que nuestros visitantes las conozcan, tengan esa cercanía con la cultura de esta zona y vivan una bonita experiencia, y que al conocer las fincas se enteren que estas están abiertas los 365 días del año y no solo durante Feria de las Flores”, dijo Diana Vélez, directora ejecutiva de la Corporación de Silleteros de Santa Elena.

Esta oferta no solo incluye la novena característica y familiar, también hay un taller infantil para que los niños y niñas transformen materiales reciclables en productos de utilidad, tales como panderetas o maracas; un refrigerio “campesino” que refleja la gastronomía típica del departamento, además de historias y relatos acerca de la tradición silletera. Entérese: Atentos: estos son los cierres viales programados en Medellín para el fin de semana por eventos de ciudad El costo para disfrutar de esta experiencia es de $15.000 por persona (incluye el transporte desde el Estadero El Silletero en Santa Elena y lo mencionado anteriormente), tiene una duración aproximada de tres horas, entre las 3:00 p.m. y las 6:00 p.m., y se requiere una inscripción previa a través del link, o también puede realizarla por el Instagram de la corporación: @silleteros Si bien las novenas habitualmente se realizan del 16 al 24 de diciembre, la Corporación decidió anticiparse unos días teniendo en cuenta que en las últimas semanas del año la gente sale de vacaciones y muchos viajan fuera de la ciudad.

“Los silleteros están muy emocionados porque les encanta recibir a sus visitantes, poderlos atender, compartir su tradición. 9 de nuestras 15 fincas aceptaron esta propuesta y están muy contentos de poder realizarla”, añadió. De acuerdo con la Corporación de Silleteros, esperan que, por día, asistan a las novenas navideñas en las fincas silleteras unas 50 personas.

¿Cómo llegar a Santa Elena si no soy de Medellín o no sé qué medio de transporte tomar?

Diríjase a la Placita de Flores en el Centro de Medellín. Allí puede tomar un bus con destino a Santa Elena.

¿Qué otros planes se pueden hacer en Santa Elena?