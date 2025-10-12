Finalizaron los trabajos de modernización en la planta Manantiales, ¿qué falta para que regrese el agua al norte del Aburrá?

Debido a unos trabajos de modernización en la planta de potabilización Manantiales, en algunos barrios de Medellín y en los municipios de Bello, Copacabana y Girardota, se interrumpió el servicio de agua durante el fin de semana. Los trabajos en este lugar ya finalizaron. Así lo informó Empresas Públicas de Medellín (EPM) a través de sus canales oficiales. “Hemos culminado satisfactoriamente todos los trabajos que habilitan la entrada en operación de la planta de tratamiento de manantiales. En este momento, damos paso al agua que nos va a alimentar todo el proceso”, anunció la entidad.

¿Cuándo regresa el agua a Medellín, Bello, Copacabana y Girardota?

EPM informó que ya finalizados los trabajos se comenzará a alimentar todo el sistema de distribución y los tanques de almacenamiento, este proceso duraría alrededor de 14 horas. Una vez ocurra esto, se empezará a restablecer el servicio de forma paulatina. Lea también: Así será corte de agua que afectará a más de 1 millón de personas este puente festivo en Medellín y el norte del Valle de Aburrá La planta de tratamiento de aguas Manantiales ha sufrido trabajos de modernización que incluye la implementación de nuevas tecnologías para afrontar la expansión poblacional del Valle de Aburrá, así como la variedad climática. Entre los trabajos que se realizaron está la instalación de seis compuertas deslizantes y definitivas, las cuales permitirán reducir las interrupciones programadas del servicio, haciendo que los mantenimientos se hagan por secciones o cámaras de entrada. Además, se instalaron tuberías para la dosificación de los productos químicos para la potabilización del agua y se reparó una junta del sifón Niquía-Manantiales, que transporta el agua entre el embalse de Rionegrande II y esta planta de tratamiento.