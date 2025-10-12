x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Finalizaron los trabajos de modernización en la planta Manantiales, ¿qué falta para que regrese el agua al norte del Aburrá?

Empresas Públicas informó sobre la terminación de los trabajos para habilitar nuevamente la planta de tratamiento que abastece a más de un millón de personas de agua potable en el norte del Valle de Aburrá.

  • La planta de tratamientos de agua Manantiales de EPM, en predios de Copacabana y Bello, recibió trabajos de modernización para adaptarse al aumento poblacional y a las variantes climáticas. Foto: Julio César Herrera Echeverri
    La planta de tratamientos de agua Manantiales de EPM, en predios de Copacabana y Bello, recibió trabajos de modernización para adaptarse al aumento poblacional y a las variantes climáticas. Foto: Julio César Herrera Echeverri
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 10 horas
bookmark

Debido a unos trabajos de modernización en la planta de potabilización Manantiales, en algunos barrios de Medellín y en los municipios de Bello, Copacabana y Girardota, se interrumpió el servicio de agua durante el fin de semana. Los trabajos en este lugar ya finalizaron.

Así lo informó Empresas Públicas de Medellín (EPM) a través de sus canales oficiales. “Hemos culminado satisfactoriamente todos los trabajos que habilitan la entrada en operación de la planta de tratamiento de manantiales. En este momento, damos paso al agua que nos va a alimentar todo el proceso”, anunció la entidad.

¿Cuándo regresa el agua a Medellín, Bello, Copacabana y Girardota?

EPM informó que ya finalizados los trabajos se comenzará a alimentar todo el sistema de distribución y los tanques de almacenamiento, este proceso duraría alrededor de 14 horas. Una vez ocurra esto, se empezará a restablecer el servicio de forma paulatina.

Lea también: Así será corte de agua que afectará a más de 1 millón de personas este puente festivo en Medellín y el norte del Valle de Aburrá

La planta de tratamiento de aguas Manantiales ha sufrido trabajos de modernización que incluye la implementación de nuevas tecnologías para afrontar la expansión poblacional del Valle de Aburrá, así como la variedad climática.

Entre los trabajos que se realizaron está la instalación de seis compuertas deslizantes y definitivas, las cuales permitirán reducir las interrupciones programadas del servicio, haciendo que los mantenimientos se hagan por secciones o cámaras de entrada.

Además, se instalaron tuberías para la dosificación de los productos químicos para la potabilización del agua y se reparó una junta del sifón Niquía-Manantiales, que transporta el agua entre el embalse de Rionegrande II y esta planta de tratamiento.

Desde EPM reconocen la incomodidad que están sufriendo los habitantes de los sectores afectados, sin embargo, recomiendan tener la paciencia para que no haya un consumo desmesurado, pues esto va a permitir un restablecimiento del servicio más ágil.

De igual manera se hace un llamado a la comunidad para que una vez termine la suspensión no se bote el agua sobrante, pues esta puede ser utilizada en temas de aseo, limpieza o para regar las plantas del hogar.

Otra de las sugerencias es no lavar ropa hasta que se normalice el suministro de agua, especialmente las prendas blancas ya que el ocasiones el líquido que regresa contiene coloración y puede manchar el vestuario.

Siga leyendo: Atención: así puede seguir la ruta de los carrotanques de EPM para abastecerse de agua

Temas recomendados

Clima
Cambio climático
EPM
Servicios Públicos
Acueducto
Agua
Bello
Medellín
Valle de Aburrá
Copacabana
Girardota
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida