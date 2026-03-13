Video | Accidente en la Regional Oriental de Bello dejó 3 heridos: así ocurrió el choque

Un grave accidente de tránsito se registró en tempranas horas de la mañana de este viernes 13 de marzo, justo al frente de los talleres del Metro de Medellín en la Regional Oriental, sobre la Vía La Variante, en jurisdicción de Bello, al norte del Valle de Aburrá. Lea más: Atención conductores: inicia instalación de cámaras de fotodetección en La Seca, Bello Siendo las 5:22 a.m., personal de la Secretaría de Movilidad de este municipio y unidades de Bomberos, también de la localidad, atendieron el siniestro vial que generó un alto tráfico vehicular en la zona. De acuerdo con el reporte oficial, el conductor de una camioneta, quien transitaba en sentido sur-norte, perdió el control de su automóvil e invadió la otra calzada de la vía, chocando con otro vehículo de servicios especiales.

En el video se puede apreciar que ambos automotores quedaron parcialmente destruidos producto de lo fuerte de la colisión; no obstante, lo más crítico del asunto pasa por los ocupantes. 3 de ellos resultaron heridos; uno reviste un poco más de gravedad. Todos fueron trasladados a centros médicos cercanos para su evaluación y atención.

Video tomado de Denuncias Antioquia. Al ser hora pico, muchos vehículos se movilizaban por la zona justo en el momento del siniestro, por lo que el trancón se extendió por varias horas.

Otro conductor, en Medellín, también perdió el control de su carro y chocó contra un poste