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Video | Accidente en la Regional Oriental de Bello dejó 3 heridos: así ocurrió el choque

Los lesionados fueron trasladados a centros médicos asistenciales.

  • Así quedaron dos camionetas tras el fuerte choque de esta mañana en la Regional Oriental de Bello. FOTOS Denuncias Antioquia.
    Así quedaron dos camionetas tras el fuerte choque de esta mañana en la Regional Oriental de Bello. FOTOS Denuncias Antioquia.
El Colombiano
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hace 1 hora
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Un grave accidente de tránsito se registró en tempranas horas de la mañana de este viernes 13 de marzo, justo al frente de los talleres del Metro de Medellín en la Regional Oriental, sobre la Vía La Variante, en jurisdicción de Bello, al norte del Valle de Aburrá.

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Siendo las 5:22 a.m., personal de la Secretaría de Movilidad de este municipio y unidades de Bomberos, también de la localidad, atendieron el siniestro vial que generó un alto tráfico vehicular en la zona.

De acuerdo con el reporte oficial, el conductor de una camioneta, quien transitaba en sentido sur-norte, perdió el control de su automóvil e invadió la otra calzada de la vía, chocando con otro vehículo de servicios especiales.

En el video se puede apreciar que ambos automotores quedaron parcialmente destruidos producto de lo fuerte de la colisión; no obstante, lo más crítico del asunto pasa por los ocupantes. 3 de ellos resultaron heridos; uno reviste un poco más de gravedad. Todos fueron trasladados a centros médicos cercanos para su evaluación y atención.

Video tomado de Denuncias Antioquia.

Al ser hora pico, muchos vehículos se movilizaban por la zona justo en el momento del siniestro, por lo que el trancón se extendió por varias horas.

Otro conductor, en Medellín, también perdió el control de su carro y chocó contra un poste

Al tráfico ya habitual y pesado que se forma en algunos puntos de Medellín, se le sumó un accidente de tránsito que ocurrió durante la mañana de este jueves 12 de marzo, que por poco resulta en algo más grave que un simple siniestro.

El hecho se registró exactamente a las 7:07 a.m. en la autopista Norte a la altura de Toscana, cerca de la Feria de Ganado. Allí, un conductor que se dirigía en sentido sur-norte perdió el control de su automóvil y colisionó contra un poste ubicado en el separador de ambos carriles. Este, de inmediato, cayó derribado.

Una vez el siniestro fue informado, autoridades viales llegaron al sitio a inspeccionar la escena. Afortunadamente, el hecho no dejó ninguna persona lesionada, salvo el conductor, a quien se le hizo la prueba de alcoholemia y salió en grado 0, es decir, leve.

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Después, y de acuerdo con el informe presentado por la Secretaría de Movilidad, el hombre acudió a consulta a la Clínica Bolivariana, mientras que al sitio del siniestro fue enviada una grúa para llevarse el vehículo del lugar y permitir así el paso habitual por esta vía.

Solo en enero de este año, en Medellín se registraron 1.188 accidentes de tránsito, representando un 55,8% de las emergencias atendidas por el Sistema de Emergencias Médicas de Medellín. En tres meses ya van más de 50 fallecidos en siniestros viales.

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