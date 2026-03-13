Conozca a Majo Revés, la telonera paisa del concierto de Miguel Bosé

Majo cuenta que es artista desde la cuna, pero apenas está logrando hacer su música, con su visión creativa del mundo. A ella la conocimos hace tres años cuando nos fuimos a recorrer la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica Las Américas mientras dos músicos le cantaban tanto a pacientes como a cuidadores para darles aliento y un momento de alegría en instantes tan complejos. Ella hacía parte de los “músicos de la clínica” y en ese momento era una estudiante de música de la Universidad Eafit. Le puede interesar: Los músicos que le cantan a los enfermos en la Clínica Las Américas Ya Majo se graduó, siguió preparándose, empezó a creer más en ella, en que podía componer su propia música y así nació el proyecto Majo Revés, que fue elegido para abrirle el concierto a Miguel Bosé, este sábado 14 de marzo en La Macarena, en Medellín.

El camino de Majo Revés

Majo se graduó en música y con honores en 2023 en Eafit y se hizo acreedora a una beca para estudiar una maestría en Escritura. “Pero cuando me gradúo me regalan un cuatro acústico y es el primer instrumento al que le llego fuera de la academia, yo vengo además de un colegio musical como el Diego Echavarría y tocaba violín y esto con el cuatro era como un juguete”. La joven paisa pasó por todos los procesos que un músico tiene al crear. “Siempre había querido ser cantautora, pero no me creía capaz, me sentaba a componer y no me salía. Entonces, a través del juego con este cuatro, y a mediados de 2024, se me descarga una canción entera y yo digo así, que se me descarga porque en cuestión de 5 minutos estaba escrita toda y fue darme cuenta de que había hecho una primera canción y de que sí era capaz”. En medio de la maestría sale otra canción y, en su gusto por la aventura y por seguir aprendiendo, Majo se inscribe en Medellín Music Lab. Contexto: Medellín Music Lab: una nueva generación que compone el sonido de la ciudad Este es un programa público que en Medellín impulsa a los jóvenes a que conviertan su talento en proyectos sostenibles. Un laboratorio de creación donde la música se vuelve oficio, encuentro y futuro. “Pasé a las audiciones, a los campamentos, hago otra composición en cuatro horas, que de eso se tratan los campamentos en Medellín Music Lab. Yo tenía hasta náuseas, solo tenía dos canciones y, ¿cómo iba a hacer otra en cuatro horas?, pero se logró, salió otra canción impresionante con la que gané en 2025. Yo empiezo a caminar a ciegas y el mundo me pone el piso”, cuenta emocionada. En ese momento era María José Sánchez, la joven egresada de música con su maestría en Escritura Creativa, pero necesitaba un nombre artístico y ahí llegó Majo Revés: “Yo hice un montón de listas y no me acomodaba y justo un día me levanté, me vi al espejo y dije: soy Majo Revés”. El camino se ha ido labrando de a pocos; tras competir con otros participantes de Medellín Music Lab, pudo cantar en La Solar. “Por fin estoy haciendo la música que quiero con mi visión creativa e igual con la ropa, me encanta mezclar texturas y estampados y no me importa si no combinan, estoy encontrando mi libertad”, dijo.

Abrirle el concierto a Miguel Bosé en Medellín

Hace tres semanas, desde Medellín Music Lab, le dijeron que había una gran posibilidad de abrirle el concierto de Miguel Bosé en Medellín. Mandó material porque finalmente era el equipo de Bosé el que tenía que dar el visto bueno. “Madrugé a mandar mis dos mejores canciones y dos semanas después me llamaron y me dijeron que sí iba a abrirle a Miguel Bosé. Yo rompo en llanto, me parece una locura, una oportunidad gigante, y me pongo a trabajar en ello. La música habló por sí sola”. Le puede interesar: Juanes abre su corazón en JuanesTeban, un disco entre la fiesta, la nostalgia y la memoria La preparación ha sido intensa para estar a la altura de semejante responsabilidad. “Yo tengo una banda de amigos muy tesos en los que confío plenamente, con quienes ya he tocado en la Solar y Medayoung. Me avisan que no pueden ser tantos en tarima, me toca reducir el formato. Empezamos a ensayar, a montar los temas para reversionarlos porque cada concierto tiene una estética musical, una manera de presentarlos. El show en vivo me gusta que tenga versiones diferentes a lo que la gente oye en plataforma, eso muestra que la música está viva”. Major va a cantar cinco de sus canciones: El día que te conozca, Paciencia, Quién soy, Mapa de vida y Manos de gigante, una canción nueva que justo va a salir la próxima semana.