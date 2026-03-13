Conozca a Majo Revés, la telonera paisa del concierto de Miguel Bosé

Majo cuenta que es artista desde la cuna, pero apenas está logrando hacer su música, con su visión creativa del mundo. A ella la conocimos hace tres años cuando nos fuimos a recorrer la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica Las Américas mientras dos músicos le cantaban tanto a pacientes como a cuidadores para darles aliento y un momento de alegría en instantes tan complejos. Ella hacía parte de los “músicos de la clínica” y en ese momento era una estudiante de música de la Universidad Eafit.
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Ya Majo se graduó, siguió preparándose, empezó a creer más en ella, en que podía componer su propia música y así nació el proyecto Majo Revés, que fue elegido para abrirle el concierto a Miguel Bosé, este sábado 14 de marzo en La Macarena, en Medellín.