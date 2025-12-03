“Los resultados nos retan, hay mucho por mejorar”: alcalde Gutiérrez tras informe que sitúa optimismo en Medellín en 63%

Juliana Velásquez Rodríguez, presidenta ejecutiva de Proantioquia, hizo énfasis precisamente en lo valioso de volver a trabajar mancomunadamente por Medellín, y en que más importante que las diferencias o dificultades que existan entre ambos, deben ser las acciones en pro de la ciudad que aporten a su beneficio y bienestar.

Medellín Cómo Vamos: el sector cultural y creativo emplea a 90.000 en 2025. Foto: X @FicoGutierrez

El alcalde de Medellín estuvo también presente en el informe y dijo que, durante su primera parte de gobierno, los indicadores muestran que claramente la ciudad está mejorando. Lea también: Los medellinenses tienen una percepción más positiva del Centro, ¿qué ha mejorado en este sector de la ciudad? ”Hay que recordar un poco cómo recibimos, porque no es lo mismo recibir una Medellín organizada que tomarla sin confianza ciudadana como nos pasó a nosotros, todo en torno a lo que había pasado y cómo se habían robado la ciudad”, señaló. La clave, resaltó el mandatario, fue crear una base de finanzas sólidas que permitiera gestionar todas las tareas pertinentes.

“Cuando vimos el informe anterior de las encuestas de calidad de vida, era claro que Medellín había retrocedido. En estos últimos cuatro años de desgobierno nos devolvimos diez años en temas de superación de pobreza y el 28% de los hogares estaban padeciendo hambre. Revertir esto era de los retos sociales más importantes para nosotros”, añadió. Lea además: La tercera gran revolución de Medellín: la industria creativa Uno de los asuntos más delicados es que el Distrito Medellín, a la llegada del alcalde en enero de 2024, estaba reportado en el boletín de deudores. ”Se le debía a EPM y al Metro de Medellín $197.000 millones. Ni a las entidades públicas les habían pagado, de las cuales el distrito debe hacerse cargo. Esa era la realidad de la ciudad, y por fortuna logramos estabilizar las finanzas”. Gutiérrez consideró que son muchos los asuntos en los que la capital antioqueña mejoró en 2025, pero añadió que el trabajo debe continuar para atender los indicadores negativos.

“Lo que sigue son las mesas técnicas. Nos sentaremos a analizar los datos y propuestas. Vamos a mirar, en estos dos años faltantes, las tareas que debemos hacer para que los indicadores sean mejores, queremos que se vea más la inversión dirigida”, concluyó.

