“No se basan en conceptos técnicos”: Federico Gutiérrez rechazó proceso de la Anla contra Hidroituango

Posteriormente, el mandatario local planteó que el proceso contra la hidroeléctrica no respondería a criterios técnicos. “No se basan en conceptos técnicos. Los mueve el odio por Antioquia y el odio por nosotros. Seguiremos resistiendo. Y saldremos adelante”, agregó. Lea también: EPM desmiente especulaciones y aclara que embalse de Hidroituango no está al máximo Además de Gutiérrez, otros políticos locales también expresaron su rechazo al proceso de la Anla. “El gobierno de Gustavo Petro, a través de la Anla y de la ministra Irene Vélez, ahora quieren darle el tiro de gracia a Hidroituango por puro odio ideológico a nuestra región. Ellos destruyeron a Ecopetrol y tienen al país al borde del abismo energético. No soportan que en Medellín sí sepamos administrar con eficiencia y transparencia lo que ellos solo saben arruinar, solo saben destruir lo que funciona”, expresó, por ejemplo, el concejal de Medellín, Alejandro De Bedout.

“Si Colombia no está hoy en racionamiento, a oscuras, es gracias a la energía que producimos en Antioquia para todo el país y gracias también al rigor técnico de nuestra gente de Empresas Públicas de Medellín”, agregó el cabildante.

Hasta donde se ha conocido públicamente, el proceso anunciado por la Anla centra sus pesquisas en tres señalamientos centrales hacia Hidroituango: que los caudales descargados en el vertedero no serían iguales a los de entrada al embalse, que presuntamente no se habría cumplido la regla de operación –es decir, que el nivel del embalse habría subido a niveles no autorizados– y que no se habría realizado un aprovechamiento forestal y efectuado un rescate de fauna durante un ascenso que se presentó en el nivel del agua recientemente. Siga leyendo: Eran drones de alta capacidad y sobrevolaron el vertedero: revelan detalles de la alerta en Hidroituango “Los hechos que son sujetos de investigación corresponden a un presunto incumplimiento en el control del caudal descargado aguas abajo del sitio de presa; la implementación de medidas necesarias de equilibrio en el caudal en época de sequía o estiaje respecto a aportes y descargas; y la inundación de 59,8 hectáreas al subir la cota sin el debido aprovechamiento forestal, y la protección de la fauna y de las especies protegidas y en veda”, expresó la autoridad en un comunicado.

Los señalamientos de supuestos malos manejos ambientales a Hidroituango durante las lluvias comenzaron por parte del presidente Gustavo Petro el pasado 7 de febrero, cuando en una publicación que difundió por sus redes sociales responsabilizó a esa central de las calamidades ocurridas en el país. Según aseveró el presidente, la central supuestamente había llenado al límite su embalse y luego liberado el agua generando la emergencia. Como en efecto ocurrió días después, la Superintendencia de Servicios Públicos atendió el llamado del presidente y visitó Hidroituango, pero luego no informó de irregularidades.

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