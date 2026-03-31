“No se basan en conceptos técnicos”: Federico Gutiérrez rechazó proceso de la Anla contra Hidroituango

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, cuestionó la decisión del Gobierno Nacional de abrirle un nuevo proceso a Hidroituango, planteando que dicha medida respondería más a criterios políticos que técnicos.
Las declaraciones de Gutiérrez se produjeron pocas horas después de que la ministra de Ambiente y directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), Irene Vélez, cuestionara el manejo que esa central hidroeléctrica le estaría dando a su embalse y volviera a asociarla a las inundaciones que generó el frente frío en departamentos como Córdoba, Sucre y el Urabá antioqueño.
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En primer lugar, el alcalde defendió el manejo que el Distrito de Medellín viene dándole a Empresas Públicas de Medellín (EPM), enfatizando que a la empresa no se la podía señalar de prácticas corruptas.
“Estos solo saben destruir. El odio contra Antioquia se le nota demasiado. EPM es una empresa 100% eficiente. Y miremos comparaciones. Mientras nosotros llevamos bien a EPM y la recuperamos de las garras de la corrupción de quienes se robaron a Medellín (amigos de Petro), ellos acabaron con Ecopetrol. Si no fuera por Hidroituango, ya Colombia hubiera entrado en racionamiento”, sostuvo Gutiérrez.