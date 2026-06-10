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“No crean bobos a los colombianos”: Federico Gutiérrez reaccionó a la polémica por posible sanción contra Petro

El alcalde de Medellín cuestionó la solicitud radicada ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para investigar y suspender provisionalmente al presidente Gustavo Petro por presunta participación en política.

  • Según Federico Gutiérrez, la suspensión de Gustavo Petro de su cargo como presidente podría ser una estrategia para victimizar al mandatario en vísperas de las elecciones. Fotos: Colprensa y Julio Cesar herrera Echeverri
    Según Federico Gutiérrez, la suspensión de Gustavo Petro de su cargo como presidente podría ser una estrategia para victimizar al mandatario en vísperas de las elecciones. Fotos: Colprensa y Julio Cesar herrera Echeverri
El Colombiano
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hace 1 hora
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La solicitud presentada ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para investigar al presidente Gustavo Petro por presunta participación en política desató una nueva controversia en el escenario político nacional. Una de las primeras reacciones fue la del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien puso en duda el alcance de la iniciativa y sugirió que podría responder a una estrategia política del propio mandatario.

La polémica surgió después de que la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta radicara una petición de suspensión del presidente en relación con las reiteradas denuncias sobre su posible intervención en asuntos electorales.

Aunque algunos sectores interpretaron el documento como un paso hacia una eventual suspensión provisional del jefe de Estado, expertos en derecho constitucional han advertido que un escenario de ese tipo está lejos de concretarse.

También le puede interesar: Representante de la Comisión de Acusación firmó suspensión de Petro hasta el 21 de junio: ¿quería darle vía libre para hacer campaña?

De acuerdo con los analistas, una eventual suspensión o destitución de un presidente requiere un complejo procedimiento que involucra varias instancias del Congreso. La actuación debe surtir primero un trámite en la Comisión de Acusaciones, pasar a consideración de la plenaria de la Cámara de Representantes y, posteriormente, ser estudiada por una comisión de instrucción del Senado antes de llegar a votación en esa corporación.

En medio del debate, Federico Gutiérrez publicó un mensaje en sus redes sociales en el que cuestionó la situación y lanzó una hipótesis sobre las motivaciones detrás de la solicitud.

“No crean bobos a los colombianos”, escribió el mandatario distrital, antes de recrear de manera irónica una supuesta conversación entre el presidente Petro y la representante Gloria Arizabaleta.

“Compañera Gloria, tengo una idea. Hay que dar un golpe a pocos días de las elecciones. Qué tal si proyectas una sanción en mi contra por participación en política, que además ha sido más que evidente, y que me suspendan del cargo de presidente de manera inmediata. Eso indignaría a nuestros seguidores y me vuelvo víctima del sistema, que sabes, eso me funciona muy bien”, escribió Gutiérrez en tono sarcástico.

Según el alcalde, una eventual controversia alrededor de una sanción contra el presidente podría ser utilizada para movilizar políticamente a sus simpatizantes y reforzar un discurso de confrontación con las instituciones.

Las declaraciones de Gutiérrez se suman a las críticas que distintos sectores han formulado en los últimos meses por los pronunciamientos del presidente Petro durante el actual proceso electoral.

Mientras sus opositores consideran que varias de sus intervenciones podrían constituir participación en política, desde el Gobierno han defendido que el mandatario tiene derecho a pronunciarse sobre asuntos de interés nacional.

Por ahora, la solicitud presentada ante la Comisión de Acusaciones apenas inicia su trámite y no implica ninguna decisión inmediata sobre la permanencia del presidente en el cargo. Sin embargo, la controversia ha intensificado el debate político a pocos días de una nueva jornada electoral y vuelve a poner en el centro de la discusión los límites de la participación política de los mandatarios en ejercicio.

Lea más: Falsa alarma: esto tendría que pasar para que Petro salga del cargo, no es inmediato y no está en manos de una sola congresista

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