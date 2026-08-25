Consejo de Estado admitió demanda contra la candidatura vicepresidencial de Aida Quilcué en las pasadas elecciones

La Sección Quinta del Consejo de Estado admitió recientemente una demanda de nulidad electoral interpuesta por el veedor Juan Carlos Calderón España, la cual cuestiona la legalidad de la inscripción y posterior elección de Aida Quilcué como fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda. Le puede interesar: Petro habría impedido que Alirio Uribe, cercano a Cepeda, sea magistrado del CNE por no apoyar su versión sobre un fraude electoral Y es que este nuevo frente jurídico, que se refiere al momento en que la senadora Quilcué estuvo en las pasadas elecciones presidenciales, la envuelve en una nueva polémica jurídica. La acción legal señaló una presunta infracción a las normas de doble militancia y disciplina partidaria.

Aida Quilcué, senadora y exfórmula vicepresidencial de Iván Cepeda. FOTO: AFP

El origen de la controversia jurídica

El recurso legal sostiene que Quilcué, elegida senadora para el periodo 2022-2026 mediante la circunscripción especial indígena y con el aval del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), habría incurrido en irregularidades al sumarse a la campaña presidencial de Cepeda bajo la cobija del Pacto Histórico. Según la argumentación expuesta en el proceso, basado en un documento expuesto por Semana, la actual congresista no formalizó la renuncia a su escaño en el Senado ni a su militancia en el colectivo indígena antes de asumir la candidatura vicepresidencial para las elecciones junto a Iván Cepeda. El conflicto de origen radica en que el Mais había otorgado su respaldo al aspirante presidencial Roy Barreras. Pese a esta decisión institucional, Quilcué optó por integrar la fórmula de una corriente política distinta, situación que para el demandante vulnera los estatutos de participación. Sobre este punto, Calderón España argumentó que “la congresista quedó inmersa en la prohibición de doble militancia, tanto por pertenencia a dos partidos como por apoyo”.

Estudio de la demanda y medida cautelar negada

La admisión del expediente por parte del alto tribunal se dio tras verificar el cumplimiento estricto de los requisitos de ley. El despacho constató la adecuada individualización de las pretensiones, la oportunidad en los tiempos de radicación, la identificación precisa de las partes involucradas, la exposición de los hechos y la aportación de las pruebas documentales exigidas por el Código de Procedimiento Administrativo. Dentro del mismo trámite, el veedor solicitó la suspensión provisional del acto de elección, argumentando una posible simultaneidad en la ocupación de cargos para corporaciones públicas en periodos coincidentes. Sin embargo, la Sala negó dicha medida cautelar al determinar que, dentro del material probatorio revisado en esta etapa preliminar, no figuraban las certificaciones oficiales que acreditaran con claridad la condición de senadora de la demandada para el lapso de tiempo en cuestión.

Iván Cepeda y Aida Quilcué. FOTO: Tomada de las redes sociales @aida_quilcue

Estatus actual de la congresista

La decisión del Consejo de Estado representa la apertura formal de la investigación y no constituye un pronunciamiento definitivo sobre el fondo del asunto. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. En consecuencia, Aida Quilcué mantendrá el ejercicio de sus funciones como representante a la Cámara por el Pacto Histórico de manera habitual, a la espera de que el alto tribunal evalúe las pruebas y emita un fallo determinante sobre la validez de su elección. También le puede interesar: Este es el preso señalado de matar a su esposa durante una visita en la cárcel La Modelo; ya había intentado asesinar a otra mujer

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