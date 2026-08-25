Aplazaron audiencia contra Miguel Quintero por escándalo del Área Metropolitana: solicitud fue hecha por la defensa

La audiencia que se iba a realizar este martes, a las 2:00 de la tarde, contra Miguel Quintero y otras tres personas que estarían implicadas en el escándalo de contratación del Área Metropolitana fue aplazada sobre las 11:30 de la mañana por solicitud de la defensa, informó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
“Hoy se iba a realizar la audiencia de imputación de cargos contra el hermano del jefe del GDO Hermanitos Q y su socio, Sebastián Ortega. ¿Qué pasó? La defensa pidió aplazarla. Otra vez intentan dilatar el proceso y evadir la justicia. Que no confundan dilatar con escapar”, dijo el mandatario en sus redes sociales.