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Sergio Paz, el rescatista que se juega la vida por los animales afectados por los incendios en Tolima

El rescatista ha trabajado incansablemente para rescatar al mayor número posible de animales silvestres en este departamento, que actualmente está siendo azotado por los incendios forestales.

  • El hombre que arriesga todo para salvar animales de los incendios en Tolima. FOTO: Tomada de Facebook @jsergioapaz
    El hombre que arriesga todo para salvar animales de los incendios en Tolima. FOTO: Tomada de Facebook @jsergioapaz
El Colombiano
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hace 2 horas
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Tolima atraviesa una difícil situación debido a los incendios forestales que ya llevan varios días y detrás de los cuales se cree que podrían haber “manos criminales”, como lo señalaron la gobernadora Adriana Magali Matiz y el presidente Abelardo de la Espriella.

Sin embargo, en medio de tanta zozobra y dolor, existen personas que se han puesto la mano en el corazón para ayudar a los animales silvestres del departamento, puesto que en esta emergencia resultan ser los más afectados.

Se trata de Sergio Alejandro Paz, un rescatista que llegó desde Bogotá a este territorio de la región andina hace más de dos décadas para ayudar a la fauna silvestre.

También cuenta con 25 años de experiencia en el rescate y cuidado de animales, como lo ha demostrado en varios de sus videos, en los que se le ve cargando culebras, serpientes, zarigüeyas, venados, marsupiales e iguanas.

Lea también: Incendios en Tolima: Ejército activa vuelos nocturnos y despliega más de 310 soldados

El caso más reciente es el de una boa constrictor que estaba gravemente herida por las llamas en Tolima y que fue localizada en el sector de El Caimito, en Coello, uno de los municipios más azotados por los incendios, que ya han consumido más de 30.000 hectáreas.

La serpiente fue hallada en malas condiciones y con evidentes quemaduras. Ante la gravedad de su estado, el rescatista tuvo que recurrir a medidas de emergencia, como el uso de agua y otros elementos para ayudarla a recuperarse. Todo esto teniendo presente que parte de sus escamas podrían desprenderse y ser reemplazadas mediante el proceso natural de muda.

Entérese: Hay 304 focos de incendio en 30 municipios: Tolima está al límite

Para Sergio Paz, aún no se sabe cuándo comenzarán a recuperarse los bosques ni cuándo será posible reinsertar en su hábitat natural a las especies que ha logrado rescatar con el apoyo de un amplio equipo de bomberos tolimenses.

“Todos los animales sufren por los incendios forestales: tanto la fauna silvestre como los animales de granja. Los incendios también están haciendo que las vacas, los perros, los gatos, las gallinas y otros se desplacen”, dijo el rescatista en entrevista con Noticias Caracol.

Paz también hizo una recomendación a los habitantes que se vean sorprendidos por la llegada de un animal a sus casas: “Cuando un animal llegue a su casa y no sea de su agrado, como una serpiente, un murciélago o una araña; por favor, llámenos. Nosotros vamos y hacemos el debido manejo de esa especie”, añadió al medio citado.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué hacer si una serpiente, zarigüeya u otro animal silvestre llega a una casa durante un incendio?
Lo recomendable es no intentar manipular ni lastimar al animal y solicitar ayuda a rescatistas o a las autoridades ambientales para que realicen el manejo correspondiente. Sergio Alejandro Paz pidió a los habitantes comunicarse con su equipo cuando encuentren especies como serpientes, murciélagos o arañas.
¿Cómo afectan los incendios forestales a los animales silvestres en Tolima?
Los incendios pueden provocar quemaduras, desplazamiento y pérdida del hábitat de los animales silvestres, además de obligarlos a salir de las zonas donde normalmente viven. Según Sergio Paz, la emergencia también está haciendo que animales domésticos y de granja, como perros, gatos, vacas y gallinas, se desplacen.
¿Qué pasó con la boa constrictor rescatada en Coello, Tolima?
La boa constrictor fue encontrada gravemente herida y con quemaduras provocadas por las llamas en el sector de El Caimito, en Coello. El rescatista Sergio Alejandro Paz intervino para atenderla y utilizó agua y otros elementos como parte de las medidas de emergencia.

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