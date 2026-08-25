Sergio Paz, el rescatista que se juega la vida por los animales afectados por los incendios en Tolima

Tolima atraviesa una difícil situación debido a los incendios forestales que ya llevan varios días y detrás de los cuales se cree que podrían haber “manos criminales”, como lo señalaron la gobernadora Adriana Magali Matiz y el presidente Abelardo de la Espriella.
Sin embargo, en medio de tanta zozobra y dolor, existen personas que se han puesto la mano en el corazón para ayudar a los animales silvestres del departamento, puesto que en esta emergencia resultan ser los más afectados.
Se trata de Sergio Alejandro Paz, un rescatista que llegó desde Bogotá a este territorio de la región andina hace más de dos décadas para ayudar a la fauna silvestre.