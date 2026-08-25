Precio del gas importado se dispara 79% en Colombia y revive debate sobre fracking

El precio del gas importado para los nuevos contratos de septiembre, octubre y noviembre de 2026 alcanzó los US$24,97 por MBTU (una unidad utilizada para medir el contenido energético del gas), un nivel que representa un aumento de 79% frente a los US$13,96 por MBTU registrados en febrero de este año. El dato fue compartido por Sergio Cabrales, docente y consultor del sector minero-energético, quien advirtió que el encarecimiento del gas natural licuado (GNL) está aumentando la presión sobre los costos del sistema energético colombiano. Consulte: Colombia sumará 58 millones de pies cúbicos de gas con ampliación de licencia a planta Spec de Cartagena El incremento tiene un efecto directo sobre las plantas térmicas que utilizan gas importado, debido a que eleva sus costos de generación. Esto, a su vez, puede terminar presionando el precio de bolsa de la energía.

Aumenta la presión sobre el gas importado

La dependencia del gas importado se ha convertido en un costo creciente para el sistema energético colombiano. La menor disponibilidad de gas nacional y la necesidad de contar con combustible para respaldar la generación térmica han obligado a recurrir a contratos de GNL bajo condiciones del mercado spot. Este mecanismo aumenta la exposición del país a las variaciones de los precios internacionales, en momentos en que el costo del gas importado alcanza nuevos máximos. El impacto no se limita al sector de generación. Una mayor utilización de gas importado para atender la demanda no térmica también puede trasladarse a las tarifas que pagan los usuarios finales. Los datos correspondientes a julio de 2026 muestran que el sector residencial fue el principal destino de las importaciones realizadas por SPEC, con 23.954 MBTUD. Le siguió el sector industrial, con 13.500 MBTUD, mientras que el sector comercial registró 12.424 MBTUD. Por su parte, el segmento GNVC concentró 2.565 MBTUD. Le puede gustar: Gobierno y empresas de servicios públicos activan cinco mesas para enfrentar retos de energía y gas en Colombia Esta distribución evidencia una mayor participación del gas importado en el abastecimiento de sectores diferentes a la generación térmica. De acuerdo con el análisis, esta situación puede traducirse en mayores tarifas para los consumidores.

Piden fracking

El incremento del precio del gas importado también vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre el aprovechamiento de los yacimientos no convencionales (YNC) en Colombia. Los gremios han insistido en que el país cuenta con un potencial significativo en este tipo de recursos. En este contexto, Corficolombiana, con estimaciones del Ministerio de Hacienda y Ecopetrol, señaló que el desarrollo del fracking podría permitir un aumento de entre 200.000 y 300.000 barriles diarios en la producción petrolera frente a los niveles observados. El desarrollo de estos recursos también permitiría cubrir las necesidades de importación de gas y generar más de US$3.000 millones anuales en exportaciones, además de alrededor de 20.000 empleos, según las estimaciones citadas.

Los espejos de Estados Unidos y Argentina

El análisis de Corficolombiana también toma como referencia la experiencia internacional con los yacimientos no convencionales. En Estados Unidos, el desarrollo de estos recursos alcanzó una participación cercana al 70% de la producción de petróleo. Además, contribuyó a la creación de aproximadamente 725.000 empleos, redujo los costos del gas y fortaleció la competitividad de la industria. Argentina también aparece como un referente. En ese país, Vaca Muerta representa cerca del 69% de la producción nacional de petróleo. El desarrollo de ese yacimiento podría aportar, en promedio, 0,5 puntos porcentuales adicionales al crecimiento anual del PIB argentino hasta 2035, además de generar decenas de miles de empleos.

¿Qué plantea Corficolombiana para Colombia?

Para Corficolombiana, el desafío no debería centrarse en continuar restringiendo el aprovechamiento de los recursos no convencionales, sino en transformar el conocimiento acumulado sobre estos yacimientos en resultados concretos para el país. La entidad plantea que el desarrollo debe realizarse de manera responsable y acompañado de procesos oportunos y efectivos de licenciamiento ambiental, consulta previa y coordinación entre las instituciones.

El objetivo, según el análisis, sería permitir que estos recursos contribuyan a la seguridad energética, el crecimiento económico, la inversión y la generación de empleo.

¿Cuáles son las zonas de Colombia con mayor potencial de gas no convencional?

El potencial identificado en Colombia es amplio. La cuenca Sinú-San Jacinto alcanza hasta 66 Tcf, mientras que el Valle Inferior del Magdalena cuenta con hasta 18 Tcf. Por su parte, Cesar-Ranchería tendría más de 10 Tcf y el Valle Medio del Magdalena hasta 13 Tcf. Estas cuencas también contienen importantes recursos de petróleo potencialmente recuperables.

En este contexto, Cabrales considera que las empresas podrían desarrollar proyectos de fracking en ocho zonas del país. La información suministrada identifica de manera específica estas cuatro cuencas, pero no detalla las otras cuatro zonas.

¿Por qué el Valle Medio del Magdalena es estratégico?

Entre las áreas mencionadas, el Valle Medio del Magdalena aparece como una de las zonas con mejores condiciones para acelerar el desarrollo de los recursos no convencionales. Una de sus principales ventajas es la infraestructura disponible. La región cuenta con conexiones logísticas e industriales que incluyen el ferrocarril Santa Marta–La Dorada, el puerto fluvial de Barrancabermeja, gasoductos y oleoductos. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. A esto se suma la presencia de operadores con amplia experiencia en la industria, un factor que podría facilitar el desarrollo de nuevos proyectos en la zona. Entérese: “Recibimos un sector energético en crisis y El Niño no da espera”: viceministro de Energía

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