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“Loco demente”: alcalde Federico Gutiérrez denunciará a Petro por calumnia tras acusaciones de supuesto fondo en Miami

El alcalde de Medellín anunció acciones legales contra el presidente luego de que este lo señalara de estar financiando una supuesta campaña sucia en su contra.

  • El presidente Gustavo Petro y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. FOTOS: Colprensa y Archivo El Colombiano
    El presidente Gustavo Petro y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. FOTOS: Colprensa y Archivo El Colombiano
El Colombiano
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hace 2 horas
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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que interpondrá una denuncia por injuria y calumnia en contra del presidente Gustavo Petro, luego de que este lo señalara de estar detrás de una supuesta campaña sucia en su contra.

El mandatario distrital desmintió los señalamientos del presidente y los calificó como un montaje para distraer la atención de los múltiples problemas de su gobierno.

Lea también: “No crean bobos a los colombianos”: Federico Gutiérrez reaccionó a la polémica por posible sanción contra Petro

“Loco demente. Tu incapacidad de gobernar la tratás de disfrazar con montajes y mentiras”, expresó el alcalde.

Los señalamientos de Petro fueron difundidos durante un reciente consejo de ministros, en el que el presidente habló, sin entregar pruebas, de un supuesto fondo para atacar su imagen.

Dirigiéndose a Wilmar Mejía, el director de inteligencia estratégica de la DNI que fue señalado en denuncias periodísticas de presuntamente entregar información para favorecer a las disidencias de las Farc, Petro explicó su teoría.

Siga leyendo: Alcalde de Medellín reaccionó a captura de “Víctor Chalá”: dijo que era hombre de “Calarcá” protegido por Petro

“Hemos descubierto, Wilmar, que hay un fondo en Miami, uno de sus socios es Federico Gutiérrez, que recibe plata de empresarios de diferentes nacionalidades con las que se está pagando la propaganda sucia para masivamente destruir la imagen del gobierno”, dijo Petro.

Petro no entregó mayores detalles del supuesto fondo ni de los empresarios involucrados.

“Va tu denuncia penal por injuria y calumnia. Ya pronto cesará la horrible noche”, agregó por su parte el alcalde Gutiérrez.

El señalamiento de Petro se produce precisamente en la antesala de una visita suya a Medellín, en la que encabezará un evento en la Universidad de Antioquia junto al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

La previa de dicha visita ha estado acompañada también por fuertes protestas desde la red hospitalaria y los líderes de salud en Medellín y Antioquia, quienes han advertido que durante los últimos cuatro años la crisis financiera del sector se ha profundizado, principalmente por cuenta de las EPS intervenidas por el Gobierno Nacional, como Nueva EPS, Coosalud y Savia Salud, esta última en proceso de ser devuelta a la región luego de que un juez lo ordenara.

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