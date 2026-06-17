“Loco demente”: alcalde Federico Gutiérrez denunciará a Petro por calumnia tras acusaciones de supuesto fondo en Miami

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que interpondrá una denuncia por injuria y calumnia en contra del presidente Gustavo Petro, luego de que este lo señalara de estar detrás de una supuesta campaña sucia en su contra.

El mandatario distrital desmintió los señalamientos del presidente y los calificó como un montaje para distraer la atención de los múltiples problemas de su gobierno.

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“Loco demente. Tu incapacidad de gobernar la tratás de disfrazar con montajes y mentiras”, expresó el alcalde.

Los señalamientos de Petro fueron difundidos durante un reciente consejo de ministros, en el que el presidente habló, sin entregar pruebas, de un supuesto fondo para atacar su imagen.