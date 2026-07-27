¿Qué busca De la Espriella al poner un “gerente especial” para Bogotá? Esto dijo Galán ante el anuncio

En medio de una alocución presidencial, que ya acostumbra a realizar cada domingo, el presidente electo, Abelardo De la Espriella, anunció la creación de una gerencia especial para Bogotá. Según dijo, se tratará de una instancia encargada de coordinar la ejecución de proyectos estratégicos en la capital y fortalecer la relación entre el Gobierno Nacional y la administración distrital.
Durante esta intervención difundida en sus redes sociales, De la Espriella aseguró que el nuevo equipo tendrá como misión atender asuntos que, a su juicio, quedaron pendientes durante el actual gobierno.
“He decidido designar un gerente especial para Bogotá. La función de ese gerente será enlazar todos los asuntos pendientes que dejó sin resolver el nefasto gobierno que ya, gracias a Dios, casi se va”, afirmó el mandatario electo.
Además, agregó que “pondré un equipo especial bajo la batuta de un gerente especial que ponga al día todas las ejecuciones que Bogotá no ha recibido de la Nación”.
Según explicó, la gerencia concentrará sus esfuerzos en temas como seguridad, movilidad, transporte masivo e infraestructura, áreas que considera prioritarias para la ciudad.
“Mi gobierno se pondrá al día con todos los problemas y los pendientes de Bogotá. Seguridad, en primera instancia, que es lo que más me preocupa; transporte masivo, movilidad y todos esos dolores de nuestra amada capital”, sostuvo.