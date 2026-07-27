Banco Nacional de Talentos: convocatoria del Gobierno entrante ya suma más de 260.000 hojas de vida

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, informó que el Banco Nacional de Talentos ya recibió más de 260.000 hojas de vida de ciudadanos interesados en hacer parte del Gobierno que iniciará funciones en los próximos días.
A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario electo aseguró que, junto con el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, avanza en el proceso de conformación del equipo que integrará la nueva administración, el cual, afirmó, estará basado en criterios de meritocracia.