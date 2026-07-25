De agricultores a empresarios: una diáspora del Oriente antioqueño que llega hasta la China

En Cali, el mejor pandebono —su alimento emblemático con reconocimiento mundial— no lo hace un valluno sino una panadería cuyo propietario es un marinillo. Hay cálculos de que el 70% del comercio de alimentos en la Sultana del Valle está en manos también de personas procedentes del Oriente antioqueño, lo mismo que un porcentaje similar del movimiento de El Hueco de Medellín y de San Victorino en Bogotá, y en general de los Sanandresitos del país.
Pero igualmente, la presencia de gente oriunda de esta subregión paisa se siente en las tiendas, abastos, restaurantes, centros comerciales y todo lo que ponga a mover registradoras en la Costa Atlántica y en otros departamentos como Huila, Caquetá, los Llanos orientales y Cúcuta, por mencionar solo algunas partes.
Se podría afirmar incluso que si hubo una primera colonización antioqueña en los siglos XIX y XX, que se hizo a lomo de mula y motivada por la extracción de oro y el cultivo del café, la de los “orientales” sería como una segunda expansión con componentes sociales, económicos y culturales, pero a diferencia de la anterior y con la ayuda de la tecnología, esta conoce menos de fronteras porque muchos de estos hábiles negociantes tienen hasta sucursales en China.