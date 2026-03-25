Cierre en la Avenida El Poblado se demora: Alcaldía ya confirmó cuántos días tardará el arreglo

Las obras para reparar el daño en la Avenida El Poblado a la altura del Dann Carlton, en Medellín, tardarían cerca de un mes si el clima lo permite. Así lo dio a conocer la Alcaldía de Medellín este miércoles, cuando informó cómo van los trabajos para recuperar este importante corredor vial de la ciudad tras la socavación que afectó este eje vial.
Cabe recordar que la emergencia se originó el pasado 19 de marzo, cuando una fuerte lluvia —en la que en un corto lapso cayó un tercio del agua lluvia esperada en un mes— provocó una falla en la vía a la altura de la quebrada La Presidenta.
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