Casa por cárcel para dos expolicías corruptos: pidieron $8 millones para no judicializar a una pareja

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación , un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en su lugar de domicilio al intendente de la Policía Nacional Yerson Niray Pinilla Pino y al subintendente de la misma institución Edwin Junior Herrera Ballesteros,como presuntos responsables del delito de concusión.
Puede leer: Así opera la red de corrupción del Clan del Golfo en la Fuerza Pública
De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Medellín, el 26 de febrero de este año, en el centro de la capital antioqueño, los uniformados habrían interceptado a un hombre y una mujer se movilizaron en un vehículo de alta gama y les solicitaron la suma de $8.000.000, a cambio de no judicializarlos por utilizar el automotor que presentaba una orden de embargo expedida por un juez civil.