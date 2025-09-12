Tras atentado a torre de energía en Medellín, blindan la ciudad hasta con fuerzas especiales y Fudra del Ejército

Dos días después del atentado en un sector céntrico de Medellín, en el que las disidencias derribaron una torre de energía de EPM, las autoridades reforzaron la seguridad en la ciudad con la llegada de 480 nuevos efectivos de la Fuerza Pública.
Los uniformados fueron presentados en la mañana de este viernes en el Batallón Bomboná, localizado en el barrio Buenos Aires. Entre ellos hay 350 soldados incluidas tropas de la PM4, Fuerzas Especiales y la Fuerza de Despliegue Rápido), así como 130 policías especializados: 70 del Bloque de Búsqueda, 20 del GOES, 10 del Gaula, 10 de Sipol, 10 de la Sijín y 10 de la Dijín.