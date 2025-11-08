La historia del Eurodiputado que al nacer tuvo un cambuche por cuna en Medellín

Álvaro Sebastian Kruis se codea hoy con la élite política del Viejo Continente y del mundo; es uno de los 720 diputados que componen el máximo órgano legislativo que rige los destinos de los 27 países de la eurozona. Conociendo ese precedente y que escasamente modula pocas palabras en español, sorprende que él se catalogue como paisa.
Álvaro nació en Medellín el 4 de agosto de 1989, o sea hace 36 años. Es más, él mismo relata que tuvo como primera cuna los trebejos que componían un cambuche en una calle de la capital antioqueña, pues sus padres biológicos eran habitantes de calle y vivían debajo de un árbol de mangos en inmediaciones de la Terminal del Norte.
Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4