Orgullo antioqueño: estudiantes del Columbus School ganaron en mundial de robótica en Estados Unidos

El jueves 23 de abril, cuando toda posibilidad de estar en el mundial de robótica juvenil en Estados Unidos estaba extinta, llegó un correo al Columbus School de Envigado diciendo que habían clasificado a la cita internacional con lugar en Houston. Los estudiantes no lo podían creer, y sus maestros mentores tampoco, pero lo cierto es que apenas tenían tres días para reacondicionar su robot y empacar maletas si realmente querían pisar suelo norteamericano. Así lo hicieron, y lo mejor fue que tras competir se ganaron el premio al Espíritu de Equipo entre más de 600 participantes.
Esa es apenas una pequeña parte de la historia de los Lightning Blue Lizards (Lagartos Azules Relámpago) de este colegio envigadeño, un grupo de más de 10 alumnos, desde el grado 9° hasta el grado 12°, que a su corta edad y aún sin graduarse como bachilleres, ya han hecho más de lo que esperaban en el ámbito de la robótica.