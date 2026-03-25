Fiscalía ha recibido más de 200 denuncias por estafa en concesionario de carros en Medellín

En manos de la Fiscalía General de la Nación hay más de 200 denuncias interpuestas por la estafa en el concesionario de carros Autos MG, cuyas sedes están ubicadas en la comuna 14 (El Poblado), de Medellín, según lo confirmó este miércoles el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
Todas estas denuncias se interpusieron ante el fiscal especializado designado para este proceso, teniendo en cuenta la cantidad de víctimas que tiene este caso, tanto por la cantidad de carros que se encuentran desaparecidos y la plata que no le llega a sus anteriores propietarios, como a quienes pagaron por los automotores y aún no pueden presumir que son sus dueños porque no los han podido matricular a su nombre.